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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

المسرحية الأشهر في العيد .. تفاصيل العرض المسرحي "العيال كبرت"

العيال كبرت
العيال كبرت

تظل مسرحية “العيال كبرت” هي المسرحية الأشهر في العيد، بالرغم من وجود العديد من المسرحيات الاخرى الناجحة، ولكن ارتبط اسم المسرحية بالعيد، وينتظرها الكبار والاطفال مهما مرت سنوات على عرض تلك المسرحية.

أحداث المسرحية

يكتشف “كمال" عن طريق الصدفة رسالة غرامية في حقيبة والده “رمضان السكري” يعلم فيها عن نيته الزواج بامرأة أخرى غير والدته وعزمه على الطلاق من والدته فيقرر هو وأخوته الاجتماع للبحث في الأسباب التي دعت والدهم إلى ذلك وإبعاده عن هذه الفكرة دون مواجهته بالحقيقة ودون علم والدتهم.

العيال كبرت 

يعملون جاهدين من أجل ذلك بطرق ظريفة ومسلية منها محاولة إظهار أن عاطف تم اختطافه حتى لا يترك والدهم البيت. وفي إطار ذلك يتخلص كل منهم من العيوب التي يظن أنها السبب في هجر والدهم البيت. وفي النهاية لا يتزوج والدهم على أمهم.

العيال كبرت

 

أبطال المسرحية 

سعيد صالح (سلطان)، أحمد زكي (كمال)، يونس شلبي (عاطف) الابن البليد والسمين، نادية شكري، حسن مصطفى، كريمة مختار.

سعيد صالح 

مسرحية العيال كبرت عمرها الفنى 44 عاماً، حيث تم عرضها على المسرح لأول مرة عام 1977 ، ولكن ما لايعرفه الكثيرون ان المسرحية تم تصويرها ببعض الفنانين الذين لم يشاركوا فيها منذ البداية . 

 

العيال كبرت العيد رمضان السكري كمال سعيد صالح أحمد زكي

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