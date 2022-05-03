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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عيد الفطر.. إقبال متوسط على كورنيش الإسكندرية وأمطار خفيفة لدقائق

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يتفقد كورنيش الإسكندرية

شهدت كورنيش الإسكندرية إقبالا ملحوظًا من المواطنين مساء أمس الاثنين، حيث كانت الغالبية الموجودة على الكورنيش من الأطفال والشباب وبعض الأسر.

وشهدت حركة الشوارع الرئيسية سيولة مرورية ملحوظة وخاصة طريق الكورنيش وشارع أبوقير والمحاور المرورية الرئيسية في مداخل ومخارج المحافظة.

وشهدت المحافظة أمطارًا خفيفة لم تستغرق سوى دقائق، في أغرب مشاهد أول أيام عيد الفطر رغم حرارة الجو في بعض أوقات النهار.

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وقد أدى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد أبو العباس المرسي بحي الجمرك، وسط أجواء احتفالية مبهجة بينهم، وذلك بحضور الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، واللواء خالد جمعة سكرتير عام المحافظة، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية.

وقدم المحافظ التهنئة بعيد الفطر المبارك للرئيس عبد الفتاح السيسي ، متمنيًا لمصر دوام التقدم والرقي في ظل قيادته الحكيمة.

كما قدم التهنئة للأمة الإسلامية والشعب المصري، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام بالخير واليمن والبركات على جموع الشعب المصرى.

قام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، عقب أداء صلاة عيد الفطر المبارك، بجولة تفقدية على عدد من الميادين والحدائق العامة والشواطىء بطول الكورنيش، وذلك الوقوف على مدى الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك التأكد من جاهزية الشواطىء لاستقبال المصطافين من مواطني وزائري اﻹسكندرية خلال أيام العيد.

وخلال الجولة، تواجد المحافظ وسط المواطنين بالحدائق العامة والميادين، وهنأهم بعيد الفطر المبارك، وقام بإلتقاط الصور التذكارية معهم وسط أجواء احتفالية مبهجة.

وأكد الشريف أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزتها التنفيذية وبالتنسيق مع جميع المديريات وشركات المرافق، لمتابعة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين، وإتخاذ كل ما يلزم لتحسين ورفع كفاءتها، مؤكدا على ضرورة أن تظهر الإسكندرية أمام أهلها وزوارها بالمظهر اللائق لها كعروس للبحر الابيض المتوسط.

وأضاف المحافظ أنه تم تكليف الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بتكثيف التواجد الميداني والمتابعة اللحظية على مدار الساعة لأي مشكلة قد تطرأ خلال أيام الفطر المبارك لسرعة حلها، والتشديد علي تكثيف أعمال النظافة أول بأول على مستوى الأحياء.

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