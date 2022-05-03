قديروف: المقاتلون الشيشان شنوا هجوما واسعا على طول خط المواجهة في لوجانسك

أعلن رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، أن المقاتلين الشيشان وقوات لوجانسك شنوا هجوما واسع النطاق على طول خط المواجهة في جمهورية لوجانسك الشعبية.

وقال قديروف: "إن المقاتلين الشيشانيين إلى جانب شرطة جمهورية لوجانسك الشعبية نفذوا في 2 مايو هجوما واسع النطاق على طول خط المواجهة".

وأضاف أنه نتيجة للهجوم المباغت، تم طرد العدو من المواقع المحصنة وتراجع مسافة كبيرة. وتم خلال المعارك تدمير 7 مركبات عسكرية والقضاء على أكثر من 100 مقاتل أوكراني.

ومن ناحية أخرى، ادعى أليكسي دانيلوف، سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أن بودابست أبلغت بالهجوم الروسي مقدمًا وتأمل في الاستيلاء على جزء من الأراضي الأوكرانية لنفسها، مضيفًا أنه ستكون هناك “عواقب وخيمة” على المجر.

يأتي هذا البيان بعد إضافة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إلى قائمة أعداء أوكرانيا.

وقال أليكسي دانيلوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعطي تحذيرًا مبكرًا من أن أوكرانيا ستتعرض للهجوم.

وأضاف أن “المجر اعتقدت أنها يمكن أن تحتل جزءًا من الإقليم. هذا لن يحدث أبدا. سيكون النصر بالتأكيد لنا. وحول المجر، التي تصرفت بهذه الطريقة، سنرى ما ستكون العواقب على هذا البلد”.