لأول مرة .. صور تجسسية لـ نيسان ألتيما 2023

ظهرت السيارة نيسان ألتيما ، لأول مرة فى ثوبها الجديد بجيلها السادس ، خلال عام 2018 في معرض نيويورك للسيارات ، ولكن منذ فترة أعلنت الشركة اليابانية عن طرح موديل جديد لهذا الطراز الشهير .

نيسان ألتيما موديل 2023

وبالفعل خلال الأيام الماضية ، كشفت صور تجسسية جديدة ، بعض تفاصيل الموديل الجديد 2023 من السيارة نيسان ألتيما ، خلال اختبارها فى الولايات المتحدة بتمويهات بسيطة .

نيسان ألتيما موديل 2023

وتاتى السيارة نيسان ألتيما موديل 2023 ، بتمويهات بسيطة فى المقدمة ، والتى تؤكد على تحديثًا خفيفًا ركز بشكل أساسي على الواجهة الأمامية.

نيسان ألتيما موديل 2023

ولكن يظهر من هذه التمويهات ان مقدمة السيارة السيدان المحدثة ، تاتى باكصدام اكثر شراسة وعدوانية من قبل ، و بشبكة جديدة ذات قضبان أفقية رفيعة وشكل حرف V أقل وضوحًا .

نيسان ألتيما موديل 2023

اما المقصورة الداخلية للسيارة نيسان ألتيما موديل 2023 ، فتاتى بالصور التجسسية بتحديثات نظام معلوماتي وترفيهي جديد كليًا ، بالاضافة الى شاشة أكبر من نظام 8 بوصة الحالي ، و حواف أصغر وتصميم مستطيل أكثر ، و مجموعة مفاتيح جديدة أسفل الشاشة .

نيسان ألتيما موديل 2023

و من المفترض أن تأتي مع خيارات المحرك من النموذج الحالي ، لذلك ستاتى بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر ينتج ما يصل إلى 188 حصانًا وعزم دوران يبلغ 244 نيوتن متر. كذلك يُتوقع أن يتم ربطها بشاحن توربيني سعة 2.0 لتر رباعي الأسطوانات بقوة 236 حصان وعزم دوران يبلغ 362 نيوتن متر.