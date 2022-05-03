للتأكد من تأمين احتفالات العيد.. مدراء الأمن يواصلون جولاتهم فى الشوارع

قام مديرى الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بتكثيف المرور على الخدمات الأمنية، والتأكيد على ضرورة التحلى باليقظة التامة، والإلتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة، وحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة.

وذلك ضمن الخطة التى وضعتها وزارة الداخلية تحت اشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلبة لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك.

وقامت كافة قطاعات الوزارة على مستوى الجمهورية، برفع درجة الإستعداد القصوى والبدء فى تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها وتحقيق الإنضباط وحماية وتأمين المواطنين أثناء إحتفالهم بعيد الفطر المبارك.

وتضمنت الإجراءات والخطط الأمنية نشر الأقوال والإرتكازات الأمنية، والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع بكافة المحاور والمنشآت الهامة والحيوية، فضلاً عن الدفع بعناصر الشرطة النسائية، وتكثيف الخدمات المرورية على كافة المحاور والطرق السريعة ونشر سيارات الإغاثة لتقديم المساعدة للمواطنين والحفاظ على سلامة المواطنين من مرتادى الطرق.

وأعدت الوزارة خطة إنتشار أمنى مكثف بالمناطق التى يمكن أن تشهد تجمعات المواطنين بالمتنزهات والحدائق ودور السينما والمسطح المائى لنهر النيل.

وتؤكد وزارة الداخلية على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن يستمتع فيه المواطنين بأجواء عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا بالأمن والأمان والإستقرار.

وذلك تنفيذاً للخطط الأمنية التى إعتمدتها وزارة الداخلية لتأمين إحتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك .