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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تبدأ بـ أسوان.. تعرف على مواعيد إجراء قرعة الحج فى الـ27 محافظة

الحج
الحج

أعلنت وزارة الداخلية البدء فى إجراء قرعة الحج بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية فى إطار تفعيل الإجراءات التنفيذية لتنظيم قرعة الحج هذا العام 1443هـ/2022م، وذلك خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 10/5/2022 وحتى يوم السبت الموافق 14/5/2022.

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وسيتم إجراء قرعة الحج على النحو التالى: 
 -الثلاثاء الموافق 10/5/2022
 تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (أسوان - الوادى الجديد– الفيوم – الشرقية –دمياط–مطروح - البحر الأحمر).
 

-الأربعاء الموافق 11/5/2022
 تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن(الأقصر- أسيوط – الجيزة - الدقهلية – بورسعيد – الإسكندرية – جنوب سيناء).
 

-الخميس الموافق 12/5/2022
 تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (قنا – المنيا – القليوبية – الغربية – الإسماعيلية –البحيرة – شمال سيناء).
 

-السبت الموافق 14/5/2022
 تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (سوهاج- بنى سويف- المنوفية –كفر الشيخ – السويس - القاهرة).

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