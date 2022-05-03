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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز والاجتماعي بمدينة السادات..الأحد 15 مايو

وزير الإسكان
وزير الإسكان

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة السادات، سيبدأ يوم الأحد 15/5/2022، وحتى يوم الاثنين 29/8/2022، في تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي والمتميز للفائزين بها بحي النرجس بمدينة السادات، والسابق حجزها بالقرعة العلنية.

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وأوضح المهندس رجب سالمان عبدالرحيم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالمنطقة 21، من 406 : 505، يوم الأحد 15/5/2022، والقطع من 506 : 605، يوم الإثنين 16/5/2022، والقطع من 606 :  705، يوم الثلاثاء 17/5/2022، والقطع من 706 : 805، يوم الأربعاء 18/5/2022، والقطع من 806 : 905، يم الخميس 19/5/2022، والقطع من 906 : 1002، يوم الأحد 22/5/2022، وتخصيص الأيام من الإثنين 23/5/2022 : الخميس 26/5/2022، لمن تخلف عن الاستلام بالمنطقة 21.
وأضاف رئيس الجهاز، أنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بالمجاورة 6، من 1 : 100، يوم الأحد 29/5/2022، والقطع من 101 : 200، يوم الإثنين 30/5/2022، والقطع من 201 : 300، يوم الثلاثاء 31/5/2022، والقطع من 301 : 400، يوم الأربعاء 1/6/2022، والقطع من 401 : 500، يوم الخميس 2/6/2022، والقطع من 501 : 600، يوم الأحد 5/6/2022، والقطع من 601 : 700، يوم الإثنين 6/6/2022، والقطع من 701 : 800، يوم الثلاثاء 7/6/2022، والقطع من 801 : 900، يوم الأربعاء  8/6/2022، والقطع من 901 : 1000، يوم الخميس 9/6/2022، وتخصيص يومي الأحد والإثنين 12 ، 13/6/2022، لمن تخلف عن الاستلام بالمجاورة 6.
وأشار رئيس الجهاز إلى أنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بالمجاورة 7، من 1 : 100، يوم الثلاثاء 14/6/2022، والقطع من 101 : 200، يوم الأربعاء 15/6/2022، والقطع من 201 : 300، يوم الخميس 16/6/2022، والقطع من 301 : 400، يوم الأحد 19/6/2022، والقطع من 401 : 500، يوم الإثنين 20/6/2022، والقطع من 501 : 600، يوم الثلاثاء 21/6/2022، والقطع من 601 : 700، يوم الأربعاء 22/6/2022، والقطع من 701 : 800، يوم الخميس 23/6/2022، والقطع من 801 : 900، يوم الأحد 26/6/2022، والقطع من 901 : 1000، يوم الإثنين 27/6/2022، والقطع من 1001 : 1100، يوم الثلاثاء 28/6/2022، والقطع من 1101 : 1144، يوم الأربعاء 29/6/2022، وتخصيص يومي الأحد والإثنين 3 ، 4/7/2022، لمن تخلف عن الاستلام بالمجاورة 7.
وقال: سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بالمجاورة 1، من 1 : 100، يوم الأحد 17/7/2022، والقطع من 101 : 200، يوم الإثنين 18/7/2022، والقطع من 201 : 300، يوم الثلاثاء 19/7/2022، والقطع من 301 : 400، يوم الأربعاء 20/7/2022، والقطع من 401 : 500، يوم الخميس 21/7/2022، والقطع من 501 : 600، يوم الأحد 24/7/2022، والقطع من 601 : 700، يوم الإثنين 25/7/2022، والقطع من 701 : 800، يوم الثلاثاء 26/7/2022، والقطع من 801 : 900، يوم الأربعاء 27/7/2022، والقطع من 901 : 1010، يوم الأحد 31/7/2022، وتخصيص يومي الإثنين والثلاثاء 1 ، 2/8/2022، لمن تخلف عن الاستلام بالمجاورة 1.
وأضاف: سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالمنطقة 29، من 1273 : 1373، يوم الأربعاء 3/8/2022، والقطع من 1374 : 1474، يوم الأحد 4/8/2022، والقطع من 1475 : 1537، يوم الإثنين 5/8/2022، وتخصيص يومي الثلاثاء والأربعاء 6 ، 7/8/2022، لمن تخلف عن الاستلام بالمنطقة الـ29.

ونوه رئيس الجهاز عن أنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بالمجاورة 2، من 1 : 100، يوم الأحد 14/8/2022، والقطع من 101 : 200، يوم الإثنين 15/8/2022، والقطع من 201 : 300، يوم الثلاثاء 16/8/2022، والقطع من 301 : 400، يوم الأربعاء 17/8/2022، والقطع من 401 : 500، يوم الخميس 18/8/2022، والقطع من 501 : 600، يوم الأحد 21/8/2022، والقطع من 601 : 700، يوم الإثنين 22/8/2022، والقطع من 701 : 800، يوم الثلاثاء 23/8/2022، والقطع من 801 : 900، يوم الأربعاء 24/8/2022، والقطع من 901 : 957، يوم الخميس 25/8/2022، وتخصيص يومي الأحد والإثنين 28 ، 29/8/2022، لمن تخلف عن الاستلام بالمجاورة 2.
 

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