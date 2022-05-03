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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

درة وزوجها يخطفان الأنظار في أحدث ظهور من إسبانيا شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة التونسية درة ،  صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .
 

وظهرت درة فى الصورة من مدينة برشلونة  في إسبانيا مع زوجها ونالت الصورة على اعجاب متابعيها . 

 

وروجت درة لمسلسلها الجديد "المتهمة"  المقرر عرضه قريبا علي منصة شاهد عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .


بطولة درة للعمل كأول مسلسل يعرض على منصة شاهد يحمل أسمها، حيث قدمت خلال الفترة الماضية بطولة حدوتة «غالية» من مسلسل «زي القمر» وعرض على قناة الحياة.


وتقدم درة في مسلسل المتهمة 10 حلقات سيعرضوا خلال الفترة المقبلة، ويشاركها البطولة الفنان دياب وعلي الطيب وإخراج تامر نادي حيث ينتمي لنوعية التشويق والرعب والإثارة.

درة انستجرام الفن التواصل الاجتماعي الإنستجرام الفترة المقبلة

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