إصابة 8 أشخاص فى تصادم سيارة على الطريق الزراعى بالقليوبية

أصيب 8 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ميكروباص بالرصيف على الطريق الزراعى السريع بقليوب فى القليوبية بسبب السرعة الزائدة و تم نقل المصابين الى المستشفى وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية اخطارا بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعى بقليوب ووقوع مصابين وعلى الفور تم الدفع بـ 4 سيارات الاسعاف.



وتبين من المعاينة تصادم سيارة ميكروباص بالرصيف على الطريق الزراعى السريع بقليوب بسبب السرعة الزائدة وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص باصابات متفرقة بالجسد من مستقلى السيارة وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وتولت النيابة التحقيق.