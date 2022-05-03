عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تصل إلى 200 ألف جنيه.. عقوبة حفر بئر بدون ترخيص وفقا للقانون

مجلس النواب
مجلس النواب

نص القانون رقم 147 لسنة 2021 بشأن الموارد المائية والرى، والصادر عن مجلس النواب، على مجموعة من العقوبات بشأن التجاوز والتعدى على المنشآت العامة، وذلك للحفاظ على الموارد المائية وتنميتها فى ظل محدوديتها.

وفيما يلى نستعرض عقوبة حفر بئر دون ترخيص.

ويعد قانون الموارد المائية خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية.

ويهدف القانون إلى دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، ويقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها ووضع إطار قانونى لحماية الخزان الجوفى بما يضمن استدامتها وحقوق الأجيال المقبلة، حيث يحظر حفر أى آبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الموارد المائية والرى، مع إلزام المنتفعين بتركيب نظم للتحكم فى معدلات السحب، ويحظر التخلص من مخلفات حفر آبار البترول أو المياه العادمة إلا بترخيص من الوزارة حفاظاً على الخزان الجوفى من التلوث.

وفي ضوء ذلك، فقد أورد القانون مجموعة من العقوبات لكل من يقوم بحفر بئر بدون ترخيص، إضافة إلى عقوبات أخرى أوردها القانون.

عقوبة حفر بئر بدون ترخيص

ويعاقب المخالف لأحكام قانون الموارد المائية والري بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه.

وتضاعف العقوبة فى حالة العود، مع ضبط الآلات والمهمات المستخدمة، وفى حالة الحكم بالإدانة يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرتها.

ويُحظر حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل أراضى الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقًا للشروط التى تحددها.

ويُحظر على القائمين بحفر الآبار الجوفية من المقاولين والشركات والأفراد التعاقد على حفر أية آبار ما لم تكن حاصلة على ترخيص بذلك من الوزارة وبما لا يتعارض مع القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ بشأن الأراضى الصحراوية.

ويُحظر التخلص من المنتجات البترولية أو المخلفات الناتجة من حفر آبار البترول فى أى طبقة جيولوجية إلا فى الطبقة التى أنتجت منها، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والمواصفات والإجراءات اللازمة.

ويأتى هذا القانون فى إطار الاتجاه نحو تبنى برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى.

عقوبة حفر بئر بدون ترخيص قانون الموارد المائية والري الأمن المائي آبار البترول الموارد المائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صيام الستة البيض 2022 .. فضلها وأصل تسميتها

سعر الذهب اليوم 3-5-2022

ارتفاع سعر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في 20 عاما

دعاء للميت في العيد 2022 .. يجعل الملائكة تطوف حوله وتعايده بالقبر

من لم يصل صلاة العيد .. 9 حقائق قد تجعلك تندم

وقت تكبيرات العيد .. متى يبدأ التكبير في عيد الفطر وينتهي وفضله وصيغته

كم عدد تكبيرات صلاة العيد .. وهل فرض أم سنة؟ 3 آراء للفقهاء

سفر الزوج أو الزوجة إلى الخارج للعمل..3 حالات تمنح الموظفين إجازة بدون أجر

ترشيحاتنا

موعد صيام الستة البيض 2022 .. فضلها وأصل تسميتها

مخدرات وقتل.. قصة جرائم طاردت الحياة الأسرية لـ ميرنا المهندس

ضمير حي.. تصريحات رئيس البرلمان العربي عن الصحافة في يومها العالمي

بعد زيادة وصل 45 ألف جنيه.. أسعار ومواصفات سيارات جيلي اوكافانجو 2022

انخفاض الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء ثانى أيام العيد

الحبس وغرامة تصل لـ2 مليون..عقوبة تعريض حياة مواطن للخطر بقانون حماية المستهلك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قريبًا.. افتتاح أول فندق فخم في الفضاء الخارجي

ضابط أمريكي يقتل طفلًا صغيرًا متعمدًا وعقوبة صارمة بانتظاره

مدرسة المشاغبين.. أسرار وحكايات أشهر مسرحيات مصر في العيد

نجمات الزمن الجميل في العيد.. صور

فيديو

فيديو جراف.. جاسوس إسرائيلي يخترق هاتف رئيس وزراء إسبانيا.. تفاصيل القصة

كواليس طرد قناة «مكملين» الإخوانية من تركيا.. فيديو جراف

تعرف على عقوبة الفيفا ضد السنغال بسبب أحداث مباراة مصر

إظهار الفرحة والتجمّل .. سنن أحرص على اتباعها في عيد الفطر

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

شر الحاجة وذل السؤال

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

د/علاء الشال

وصايا في يوم العيد وليلته

بقلم إلهام أبو الفتح

كل عام ومصر بخير

مديحة عاشور

"أحلام سعيدة" نجاح جماهيري وتميز فني

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٣) إفطار الأسرة المصرية

كريمة أبو العينين

صدقة الفنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ