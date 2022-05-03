فرق الفنون الشعبية تشارك أهالي أسوان فرحتهم والاحتفال بعيد الفطر بالحدائق العامة

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهات المعنية بتهيئة جميع الأجواء الإحتفالية والترفيهية لإتاحة الفرصة للمواطنين للإستمتاع بأيام عيد الفطر المبارك وسط البانوراما الجمالية بميدان المحطة وحديقة بلازا درة النيل، وأيضاً حديقة السلام، حيث يواصل أهالى ومواطنى المحافظة احتفالاتهم بعيد الفطر المبارك.

وأشار المحافظ إلى قيام فرق الفنون الشعبية التابعة لمديرية الشباب والرياضة بتقديم فقراتها الفنية داخل هذه الأماكن لإضفاء البهجة والفرحة والسرور حيث شهدت هذه الفقرات تفاعلا كبيرا من جانب المواطنين ، بجانب توزيع البالونات على الأطفال .

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وشدد اللواء أشرف عطية على تكثيف أعمال النظافة العامة والتجميل بالشوارع والميادين والمناطق والأحياء السكنية، وأيضاً داخل وخارج الحدائق العامة والمتنزهات وأماكن الرحلات الجماعية ، مع تشغيل النوافير المضيئة والراقصة ، وإزالة الإشغالات ، ورفع أى مخلفات أو قمامة أولاً بأول من الصناديق والحاويات، بجانب مراجعة أعمدة الإنارة بالشوارع ورفع كفاءتها .

من جانبها أوضحت الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ أنه تم تجهيز الحدائق العامة والمتنزهات كحديقة فريال والنباتات لتكون دائماً فى أبهى صورها أمام أبناء المحافظة وأيضاً ضيوفها من الزائرين والأفواج السياحية للإستمتاع بمكوناتها الجمالية ، مع مواصلة رفع أى مخلفات أو قمامة بها فى كل لحظة ، والإهتمام بدورات المياه العمومية بها ، لظهور هذه الأماكن بالشكل اللائق .

في سياق متصل زار اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، دور رعاية البنين والبنات حيث قدم التهنئة للأطفال والنشء المقيمين به ، وأيضاً الأطفال والفتيات المقيمات بدار رعاية البنات ، كما وزع المحافظ عليهم عدية وكحك العيد وبعض الهدايا ، ورافقه خلال الزيارة الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ ، ، ورؤساء وأعضاء مجلس إدارة دور الرعاية .

وأكد اللواء أشرف عطية على حرصه للتواجد مع أبناءه فى جميع المناسبات والتى كان أخرها الإفطار المجمع خلال شهر رمضان المعظم بدور رعاية البنين ، وهو الذى يتوازى معه الإطمئنان على توفير كافة أوجه الرعاية الصحية والإجتماعية والترفيهية لهم.

ولفت إلى أن المحافظة حريصة على مواصلة الدعم لجميع دور الرعاية الإجتماعية للقيام بالدور البناء والإنسانى تجاه الفئات والشرائح المختلفة حيث أنه تم تقديم دعم من قبل لتلبية الإحتياجات والمطالب الضرورية للأبناء والبنات المقيمين فى الدارين، وأيضاً لمؤسسة تربية البنات التابعة لجمعية السيدات القبطيات ، علاوة دار رعاية المسنين.