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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السيطرة على حريق ببعض الزراعات بأسوان دون إصابات أو خسائر في الأرواح

حريق- أرشيفية
حريق- أرشيفية

شهدت منطقة عزبة المصرى بقرية الكلح التابعة لمركز إدفو شمال أسوان مساء الإثنين إندلاع حريق بإحدى الأراضى الزراعية.

وعلى الفور توجهت سيارات الإطفاء للسيطرةعلى الحريق قبل امتداده بالمنطقة بشكل أكبر، ولم يسفر عن أي خسائر في الأرواح أو أصابات.

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وكانت قد تلقت وحدة الحماية المدنية بمركز إدفو شمال محافظة أسوان إخطاراً يفيد بنشوب حريق بإحدى الأراضى الزراعية ما أدى لانتشار النيران داخلها، وتحديدًا بعزبة المصرى بقرية الكلح، وتم الدفع بسيارات الإسعاف للسيطرة على الحريق قبل امتداده.

وإنتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحريق لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها. 

وكانت قد أستعدت مديرية الاوقاف بأسوان لإستقبال عيد الفطر المبارك من خلال تجهيز المساجد المقرر أداء صلاة العيد بها وإجراء أعمال النظافة والتطهير والتعقيم للحفاظ على سلامة المترددين على المسجد. 

 ومن جانبه أكد الدكتور رمضان عبد السميع وكيل وزارة الأوقاف بأسوان أن المديرية إستعدت لصلاة عيد الفطر المبارك بتحهيز جميع المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة لإستقبال المصليين لإقامة شعائر صلاة العيد وعددها 1217 مسجدا من المساجد الكبري الرئيسية علي مستوي مراكز ومدن وقري المحافظة.

وأشار الدكتور رمضان عبد السميع بأن صلاة عيد الفطر ستقام بالمساجد الكبرى التي تقام بها صلاة الجمعة وبذات ضوابط إقامتها في العام الماضي بالمساجد دون الساحات وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات الإحترازية مع تكليف إمام وخطيب معتمد ومصرح له من وزاره الأوقاف بكل مسجد لتأدية صلاه العيد ، والالتزام بعنوان خطبة الوزارة .

وأوضح رمضان عبدالسميع أن الوزارة وضعت عدة ضوابط لأداء صلاه عيد الفطر المبارك وهي فتح المسجد قبل الصلاة بنصف ساعة ويغلق عقب الانتهاء من صلاة العيد مباشرة ب10 دقائق، وإتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية مع جميع المصلين والإلتزام بإرتداء الكمامة وإحضار المصلي الشخصي وتطبيق إجراءات التباعد.

وكانت قد نظمت مديرية الطب البيطرى بأسوان بقيادة الدكتور أحمد صالح حملة تفتيشية مكبرة طبقاً لتعليمات وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير وأيضاً اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، وبمتابعة من رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية إستهدفت المرور على هذه المحلات لضبط أى مخالفات ، وإتخاذ الإجراءات الرادعة حيالها .

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