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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رغم ارتفاع درجة الحرارة.. إقبال أهالي أسوان على الرحلات النيلية للاحتفال بالعيد

الرحلات النيلية فى
الرحلات النيلية فى أسوان

على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة داخل محافظة أسوان والتي وصلت إلى 46 درجة ، يواصل مواطنو وأهالى المحافظة إحتفالهم بعيد الفطر المبارك في اليوم الثانى.

ورصدت عدسة " صدى البلد " هذه الأجواء الإحتفالية والتي كان الأبرز فيها هي قيام المواطنين بالتنزهة داخل الحدائق والمتنزهات العامة ، وأيضاً قيامهم بالرحلات النيلية على صفحة نهر النيل الخالد .

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وقال أنور محمد، إن الاحتفال بالمناسبات والأعياد في أسوان لا يخلو من الرحلات النيلية ، وخاصة خلال هذه الفترة من العام حيث أن الإحتفال بعيد الفطر المبارك يأتى مواكباً مع قدوم فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة ، وهو ما يدفع الأسر الأسوانية للتوجه إلى نهر النيل وإستقلال اللنشات والمراكب الشراعية للإستمتاع بالطقس المنخفض بعض الشئ على صفحة نهر النيل الخالد ، والتجول في النيل للإستمتاع أيضاً بالجزر النيلية والشلالات التي تكتسى بالبانوراما الجمالية .

وأشار إلى أنه يتم إصطحاب الأطفال ، والمأكولات والمشروبات للإستمتاع بالأجواء الإحتفالية ، وفرحة عيد الفطر حيث تعم مباهج الفرح والسرور كافة أفراد الأسرة ، ويتم تشغيل الأغانى المفرحة والمبهجة للعيد عبر التليفونات المحمولة والتابلت وغيرها .

من جانبه أضاف أحمد عبده أن فرحة عيد الفطر المبارك في أسوان تشمل كل أفراد الأسرة حيث يتم التوجه للجزر النيلية، ويتم إصطحاب المأكولات والمشروبات للجلوس على صفحة نهر النيل ، ويتم تناول الفسيخ وغيره من المأكولات ، وسط قيام الجميع بالنزول للسباحة في نهر النيل .

كان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قد استقبل بمكتبه بمبنى ديوان عام المحافظة المهنئين من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، والأباء والكهنة لكنائس الأرثوذكس والكاثوليك والإنجيلية، وأيضاً قيادات الأزهر والأوقاف، بجانب رؤساء الهيئات والشركات والمديريات ، بالإضافة إلى ممثلى الأحزاب السياسية والنقابات، والمجلس القومى للمرأة ، ومواطنى وقيادات المجتمع الأسوانى والذين حرصوا على تقديم التهنئة للمحافظ بهذه المناسبة العزيزة .

وكلف اللواء أشرف عطية رؤساء المراكز والمدن بتفقد المواقع الخدمية والمرافق العامة للتأكد من إنتظام سير العمل بها مع متابعة أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات أولاً بأول لإضفاء أجواء البهجة والسرور على مواطنى أسوان خلال إحتفالهم بالعيد .   

 

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