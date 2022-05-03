استمرت ساعتين.. مباحثات هاتفية بين بوتين وماكرون

أفادت وسائل إعلام فرنسية، بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين استمر لأكثر من ساعتين.

وأوضحت شبكة "BFMTV" الفرنسية، أن المكالمة الهاتفية التي أجريت اليوم بين ماكرون وبوتين، استمرت لمدة ساعتين وعشر دقائق.

ولفتت إلى أن هذه المكالمة الهاتفية، هي أول محادثة هاتفية بين الرئيسين منذ نهاية مارس الماضي.

كانت الرئاسة الفرنسية، أعلنت في وقت سابق، أن ماكرون، سيجري اتصالا هاتفيا اليوم مع بوتين، لمناقشة الوضع في أوكرانيا.

وتأتي هذه المكالمة عقب المكالمة الهاتفية التي أجراها ماكرون يوم السبت، مع نظيره الأوكراني فولاديمير زيلينسكي، بعد أكثر من شهرين على بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع مرسومًا بفرض إجراءات اقتصادية عقابية على دول غير صديقة لروسيا، ردًا على عقوبات فرضتها تلك الدول على موسكو بسبب حربها ضد أوكرانيا.

وأوضح الكرملين أن بوتين وجه الحكومة الروسية بتحديد قائمة من سيخضعون لعقوبات انتقامية في غضون 10 أيام، وتقديم قائمة لحظر تصدير المنتجات والمواد الخام المنتجة في البلاد لكل من يخضع للعقوبات.

وقرر بوتين وفق المرسوم حظر تنفيذ الالتزامات والتعامل المالي مع الشركات والأشخاص الخاضعين للعقوبات الروسية.