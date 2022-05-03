عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استمرت ساعتين.. مباحثات هاتفية بين بوتين وماكرون

بوتين وماكرون
بوتين وماكرون

أفادت وسائل إعلام فرنسية، بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين استمر لأكثر من ساعتين.

وأوضحت شبكة "BFMTV" الفرنسية، أن المكالمة الهاتفية التي أجريت اليوم بين ماكرون وبوتين، استمرت لمدة ساعتين وعشر دقائق.

ولفتت إلى أن هذه المكالمة الهاتفية، هي أول محادثة هاتفية بين الرئيسين منذ نهاية مارس الماضي.

كانت الرئاسة الفرنسية، أعلنت في وقت سابق، أن ماكرون، سيجري اتصالا هاتفيا اليوم مع بوتين، لمناقشة الوضع في أوكرانيا.

وتأتي هذه المكالمة عقب المكالمة الهاتفية التي أجراها ماكرون يوم السبت، مع نظيره الأوكراني فولاديمير زيلينسكي، بعد أكثر من شهرين على بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع مرسومًا بفرض إجراءات اقتصادية عقابية على دول غير صديقة لروسيا، ردًا على عقوبات فرضتها تلك الدول على موسكو بسبب حربها ضد أوكرانيا.

وأوضح الكرملين أن بوتين وجه الحكومة الروسية بتحديد قائمة من سيخضعون لعقوبات انتقامية في غضون 10 أيام، وتقديم قائمة لحظر تصدير المنتجات والمواد الخام المنتجة في البلاد لكل من يخضع للعقوبات.

وقرر بوتين وفق المرسوم حظر تنفيذ الالتزامات والتعامل المالي مع الشركات والأشخاص الخاضعين للعقوبات الروسية.

ماكرون بوتين أوكرانيا روسيا عقوبات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع سعر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في 20 عاما

سعر الذهب اليوم 3-5-2022

موعد صيام الستة البيض 2022 .. فضلها وأصل تسميتها

دعاء للميت في العيد 2022 .. يجعل الملائكة تطوف حوله وتعايده بالقبر

من لم يصل صلاة العيد .. 9 حقائق قد تجعلك تندم

كاف يوقف حكم الفيديو مهدي عبيد بسبب ضربة جزاء الأهلي أمام الرجاء

اختبأ داخل مصنع مهجور وجهز قنبلة.. الأمن العام ينهى أسطورة عنصر إجرامي

قاسية ..اتحاد السنغال يعلق علي عقوبات فيفا ضده بسبب شكوي مصر

موضوعات متعلقة

السياحة: مصر لم تُجبر أي سائح أوكراني على مغادرة البلاد.. فيديو

عائدة من أوكرانيا : لم نتوقع نشوب الحرب الروسية ..ولم أتذوق النوم منذ اندلاعها..فيديو

بوتين يوضح لولي العهد السعودي النهج الروسي في حرب أوكرانيا

خنقتها بالحبل ورميناها في غرف صرف صحي.. نص اعترافات قاتل الطفلة جنى بالجيزة

أفضل ما يقال ليلة الإسراء والمعراج .. 16 كلمة مجابة مع مغيب الشمس

الإفتاء: ليلة الإسراء والمعراج من مغرب يوم الأحد وحتى فجر الإثنين

دعاء الأيام البيض .. يغفر الذنوب ويزيد الرزق ويفك الكرب

ما أسباب الابتلاء والمصائب .. 7 عطايا إلهية للصابرين

ترشيحاتنا

روسيا تعلن عن تدميرها مطارًا أوكرانياً يستخدم لنقل الأسلحة الغربية

لخلافات بينهما.. شاب يتخلص من شقيقته طعنا بالسكين في الشرقية

3 محظورات.. بوتين يوقع مرسومًا بـ عقوبات اقتصادية انتقامية ضد الغرب

لهجة عدائية.. روسيا تتهم إسرائيل بدعم "نظام النازيين الجدد" في أوكرانيا

بمقدم 15ألف جنيه.. بدء الحجز بوحدات "درة الوادى" للإسكان الاجتماعى الاثنين المقبل

قلد صوت السيسي باحترافية.. ياسر جلال: الرئيس رجل صادق ومتواضع ومتدين.. فيديوجراف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أثناء تشييع جنازتها.. امرأة تستيقظ من الموت فجأة داخل النعش

شاهد.. مسلمو السويد يمنعون زعيم المتطرفين من محاولة جديدة لحرق المصحف

شاهد.. جهود أوكرانية لإنقاذ قطة من مبنى شاهق تعرض للقصف

قريبًا.. افتتاح أول فندق فخم في الفضاء الخارجي

فيديو

فيديو جراف.. جاسوس إسرائيلي يخترق هاتف رئيس وزراء إسبانيا.. تفاصيل القصة

كواليس طرد قناة «مكملين» الإخوانية من تركيا.. فيديو جراف

تعرف على عقوبة الفيفا ضد السنغال بسبب أحداث مباراة مصر

إظهار الفرحة والتجمّل .. سنن أحرص على اتباعها في عيد الفطر

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

شر الحاجة وذل السؤال

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

د/علاء الشال

وصايا في يوم العيد وليلته

بقلم إلهام أبو الفتح

كل عام ومصر بخير

مديحة عاشور

"أحلام سعيدة" نجاح جماهيري وتميز فني

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٣) إفطار الأسرة المصرية

كريمة أبو العينين

صدقة الفنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ