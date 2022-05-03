حديقة الحيوان: استقبلنا 60 ألف زائر أول أيام عيد الفطر

في ثاني أيام الفطر المبارك أستقبلت حديقه الحيوان عددا هائلا من الزوار وسط إجراءات إحترازية مشددة لقضاء وقت ممتع.

وفي حوار خاص مع اللواء محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية بحديقة الحيوان لـ موقع "صدي البلد" قال إن حديقه الحيوان مستعدة لإستقبال عدد كبير من الزوار مع التأمين الداخل والخارجي لكافه مداخل الحديقة.

وأشار الي أن الحديقة استقبلت حوالي ٦٠ الف مواطن في اليوم الأول و١٧ الف مواطن في اليوم الثاني حتي الأن.

واوضح ان سعر التذكر ٥ جنيهات فقط، مطالباً المواطنين بعدم الأستماع الشائعات التي تتداول عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وأضاف أن الحديقه استقبلت عدد كبير من الحيوانات الجديدة بعد تهئية المكان لهم ،وفي انتظار أن تستقبل حديقه الحيوان فيل جديد.



و رصدت عدسة صدي البلد زحاما شديدا في حديقة الحيوان بالجيزة في ثاني أيام العيد .

وتفاعل عدد كبير من الأطفال مع الحيوانات داخل الحديقة ورسم البعض على وجوهم احتفالا بالعيد.