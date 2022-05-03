عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حديقة الحيوان: استقبلنا 60 ألف زائر أول أيام عيد الفطر

اللواء محمد رجائي
اللواء محمد رجائي رئيس الإدارة المركزيه بحديقه الحيوان

في ثاني أيام الفطر المبارك أستقبلت حديقه الحيوان عددا هائلا من الزوار وسط إجراءات إحترازية مشددة لقضاء وقت ممتع.

وفي حوار خاص مع اللواء محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية بحديقة الحيوان لـ موقع "صدي البلد" قال إن حديقه الحيوان مستعدة لإستقبال عدد كبير من الزوار مع التأمين الداخل والخارجي لكافه مداخل الحديقة.

وأشار  الي أن الحديقة استقبلت حوالي ٦٠ الف مواطن في اليوم الأول و١٧ الف مواطن في اليوم الثاني  حتي الأن.

واوضح ان سعر التذكر ٥ جنيهات فقط، مطالباً المواطنين بعدم الأستماع الشائعات التي تتداول عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وأضاف أن الحديقه استقبلت عدد كبير من الحيوانات الجديدة بعد تهئية المكان لهم ،وفي انتظار أن تستقبل حديقه الحيوان فيل جديد.
 

و رصدت عدسة صدي البلد زحاما شديدا في  حديقة الحيوان بالجيزة في ثاني أيام العيد .

وتفاعل عدد كبير من الأطفال مع الحيوانات داخل الحديقة ورسم البعض على وجوهم احتفالا بالعيد.

حديقة الحيوان الجيزة حيوانات المواطنين عيد الفطر احتفال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع سعر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في 20 عاما

سعر الذهب اليوم 3-5-2022

موعد صيام الستة البيض 2022 .. فضلها وأصل تسميتها

دعاء للميت في العيد 2022 .. يجعل الملائكة تطوف حوله وتعايده بالقبر

من لم يصل صلاة العيد .. 9 حقائق قد تجعلك تندم

كاف يوقف حكم الفيديو مهدي عبيد بسبب ضربة جزاء الأهلي أمام الرجاء

اختبأ داخل مصنع مهجور وجهز قنبلة.. الأمن العام ينهى أسطورة عنصر إجرامي

قاسية ..اتحاد السنغال يعلق علي عقوبات فيفا ضده بسبب شكوي مصر

موضوعات متعلقة

استجابة لـ صدى البلد..محافظ القاهرة يوفر "كرفان زلابية" لشاب من ضعاف السمع|فيديو

سألنا المصريين يعني ايه محمر ومشمر؟.. ردود كوميدية.. فيديو

أخر أسعار الخضروات بالأسواق اليوم ..فيديو

البيضاء بـ 44 والبط 65 جنيها.. أسعار الدواجن في الأسواق اليوم

ترشيحاتنا

روسيا تعلن عن تدميرها مطارًا أوكرانياً يستخدم لنقل الأسلحة الغربية

لخلافات بينهما.. شاب يتخلص من شقيقته طعنا بالسكين في الشرقية

3 محظورات.. بوتين يوقع مرسومًا بـ عقوبات اقتصادية انتقامية ضد الغرب

لهجة عدائية.. روسيا تتهم إسرائيل بدعم "نظام النازيين الجدد" في أوكرانيا

بمقدم 15ألف جنيه.. بدء الحجز بوحدات "درة الوادى" للإسكان الاجتماعى الاثنين المقبل

قلد صوت السيسي باحترافية.. ياسر جلال: الرئيس رجل صادق ومتواضع ومتدين.. فيديوجراف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أثناء تشييع جنازتها.. امرأة تستيقظ من الموت فجأة داخل النعش

شاهد.. مسلمو السويد يمنعون زعيم المتطرفين من محاولة جديدة لحرق المصحف

شاهد.. جهود أوكرانية لإنقاذ قطة من مبنى شاهق تعرض للقصف

قريبًا.. افتتاح أول فندق فخم في الفضاء الخارجي

فيديو

فيديو جراف.. جاسوس إسرائيلي يخترق هاتف رئيس وزراء إسبانيا.. تفاصيل القصة

كواليس طرد قناة «مكملين» الإخوانية من تركيا.. فيديو جراف

تعرف على عقوبة الفيفا ضد السنغال بسبب أحداث مباراة مصر

إظهار الفرحة والتجمّل .. سنن أحرص على اتباعها في عيد الفطر

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

شر الحاجة وذل السؤال

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

د/علاء الشال

وصايا في يوم العيد وليلته

بقلم إلهام أبو الفتح

كل عام ومصر بخير

مديحة عاشور

"أحلام سعيدة" نجاح جماهيري وتميز فني

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٣) إفطار الأسرة المصرية

كريمة أبو العينين

صدقة الفنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ