3 محظورات.. بوتين يوقع مرسومًا بـ عقوبات اقتصادية انتقامية ضد الغرب

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسومًا يعلن فيه إجراءات اقتصادية انتقامية ردا على "الإجراءات غير الودية" للدول الأجنبية والمنظمات الدولية اليوم الثلاثاء ، وفقا للوثيقة التي نشرت على الموقع الرسمي للحكومة، حسب ما ذكرت شبكة سي إن إن.

ويحظر مرسوم بوتين إجراء المعاملات والوفاء بالالتزامات تجاه الأفراد الأجانب والكيانات القانونية التي تخضع للعقوبات ، مثل تجارة وتصدير المنتجات والموارد ، دون تحديد الأفراد أو الكيانات التي قد تتأثر بهذه التدابير.

ويُحظر على سلطات الدولة والمنظمات والأفراد في روسيا "إجراء معاملات (بما في ذلك إبرام عقود التجارة الخارجية) مع الكيانات القانونية والأفراد والمنظمات الخاضعة لسيطرة الغرب.

وتحظر الهيئات التي تُطبق بشأنها تدابير اقتصادية خاصة ؛ وتنفيذ اي اتفاقات أمام أشخاصها ، بموجب العقوبات ، والالتزام يكون في إطار المعاملات المكتملة (بما في ذلك عقود التجارة الخارجية المبرمة) ، إذا لم يتم الوفاء بها".



وفقًا للمرسوم ، فإن هذه الإجراءات لازمة لحماية المصالح الوطنية لروسيا "فيما يتعلق بالأعمال غير الودية للولايات المتحدة الأمريكية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية التي انضمت إليها ، والتي تتعارض عقوباتها مع القانون الدولي وتهدف إلى تقييد أو حرمان الاتحاد الروسي ومواطنيه والكيانات القانونية الروسية من الحق في الملكية والتصرف".

وذكر المرسوم أنه ساري المفعول حتى إلغاء الإجراءات الاقتصادية.