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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الكريب الحلو زى المحلات

الكريب
الكريب

ترغب الكثير من النساء تعلم  طريقة عمل الكريب الحلو فى المنزل بمذاق وشكل مميز مثل أفخم المحلات لتسعد أفراد أسرتها .

نقدم لكم طريقة عمل الكريب الحلو بوصفة الشيف سالى فؤاد مقدمة برنامج حلو وحادق على قناة سي بي سي سفرة 

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مقادير الكريب الحلو:
كوب ونصف لبن
2 بيضة 
 كوب دقيق
فانيليا

التزيين:

 كوب ونصف لبن
2 بيضة 
 فانيليا 
 ثلاثة أرباع كوب دقيق
 ربع كوب كاكاو خام
 2 عبوة كريمة مخفوقة بالشيكولاتة
كريز مسكر أحمر
كوب بندق مجروش
فاكهة مقطعة

كور شيكولاتة 
 صوص شيكولاتة

طريقة عمل الكريب الحلو

- في وعاء صغير قلبي اللبن مع البيض  جيدا ثم ضعي الدقيق ثم الفانيليا واستمري فى التقليب حتى تحصلي على القوام المناسب.

- ضعي طاسة مدهونة زيت على النار ثم اسكبي جزء العجين بالمغرفة على شكل دائرة لنحصل على الكريب ثم اقلبي الكريب على الجهة الأخرى حتى ينضج على النار وكرري حتى انتهاء العجين

- امزجى لبن و دقيق و بيض و فانيليا و كاكاو لعمل كريب الشيكولاتة ثم نأخذ مغرفة من الخليط ونضعه في طاسة مدهونة زيت على النار بشكل دائري حتى تصنع الكريب

- ضعي طبقة من الكريمة والفاكهة وكرري الأمر حتى تنفذ شرائح الكريب ويمكنك إضافة شريحة من الكريب الفانيليا وشريحة من كريب الشيكولاتة ونحشو بنفس الطريقة

- زينيها بكور الشيكولاتة  وصوص الشيكولاتة ويمكنك إضافة الكريز والكريمة المخفوقة والفاكهة والبندق على الكريب وبالهنا والشفا.

الكريب الكريب الحلو سالي فؤاد طريقة عمل الكريب طريقة عمل الكريب الحلو Food

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