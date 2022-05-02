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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

متحرمش نفسك .. طريقة عمل البيتيفور بدون زبدة

البيتيفور
البيتيفور

البيتيفور من الحلويات التي لا غنى عنها في عيد الفطر المبارك، ولكن بعض الأشخاص ممنوعين من تناول هذه النوعية من الحلويات لاحتواءها على الزبدة والسمن.

ولكن قدمت الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل البيتيفور للأشخاص الممنوعين من الزبدة لتناوله بشكل صحي ولا يشكل أي ضرر.

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مقادير البيتيفور بدون زبدة 

2 بيضة
1 ملعقة صغيرة فانيليا
رشة ملح
1 كوب سكر
1 كوب زيت عباد الشمس
ربع كوب حليب
3 أكوب ونصف دقيق
رشه بيكنج باودر
شوكولاته للتزيين للحشوة والتزيين ( أختيارى )

طريقة عمل البيتيفور بدون زبدة

1- نضع البيض في وعاء مع الفانيليا ورشة الملح والسكر.

2- خلط المكونات جيدا ثم نضع الزيت ونستمر فى تثليب الخليط.

3- اضيفي الحليب والدقيق بالتدريج ونستمر بالنقليب ثم نضع رشة البيكينج بودر.

4- نقوم بتشكيل العجين ونضع الصينية في الفرن درجة حرارة 180 درجة لمدة 20 دقيقة.

البيتيفور مقادير البيتيفور طريقة عمل البيتيفور عظيمة حمدي طريقة عمل البيتيفور بدون زبدة

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