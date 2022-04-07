قبل العيد.. تعرفي على الطريقة الصحيحة لعمل البيتيفور

تود ربة المنزل أعداد كل ما لذ وطاب لاسرتها ، فإذا كنت من ضمن هؤلاء نقدم لك طريقة عمل البيتيفور بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ لعشاق البيتيفور والحلويات المناسبة للعيد للشيف خلود مراد.

طريقة عمل البيتيفور



المقادير



نصف كيلو جرام من الدقيق.

ربع كيلو جرام من الزبدة.

اثنان من حبات البيض.

ربع الكيلو من السكر البودر.

ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا.

ربع كوب من الحليب.



طريقة التحضير:



يتم خلط الزبدة في البداية مع السكر المطحون، وذلك حتى يتم التجانس والحصول على قوام أشبه بالكريمة.

يتم بعد ذلك إضافة باقي المكونات بالتدريج، بحيث يضاف البيض واحدة تلو الأخرى، وبعدها الدقيق والحليب، مع الاستمرار في عجن المكونات.

بعد ذلك يتم وضع العجين في الماكينه او الكيس المخصص للحلوى، ويتم تشكيلها ورصها في صينية مدهونة بالسمن.

يتم إدخاله الفرن ويتم لمدة ربع ساعة حتى ينضج، ويخرج ويزين بالشيكولاتة السائلة والمربى.