بالخطوات.. طريقة تحضير بسكوت جوز الهند

بسكوت جوز الهند من الأكلات المختلفة والمميزة، وتهتم العديد من السيدات بتحضير الأكلات المختلفة والمميزة بشكل يومي لأسرتها، كما تفضل تقديم الأكلات الصحية للحفاظ على صحة أسرتها.

وإليك طريقة تحضير بسكوت جوز الهند

مقادير بسكوت جوز الهند:

3كوب دقيق

كوب جوز هند ‏

كوب زبدة

2 بيضة

كوب سكر بودره

ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

ملح

طريقة تحضير بسكوت جوز الهند :

1- اخلطي زبدة وسكر ثم يضاف بيض وفانيليا ثم يضاف جوز هند وبيكنج بودر ويضاف الدقيق تدريجيا

2- ثم شكلي البسكوت حسب الرغبة ثم ترص في صينية وتدخل الفرن حتى تمام النضج

3- ويقدم بسكوت جوز الهند بالهنا