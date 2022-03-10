بوصفة سهلة.. طريقة تحضير كباب الحلة بالخضار

كباب الحلة بالخضار من الأكلات المختلفة والمميزة، وتهتم العديد من السيدات بتحضير الأكلات المختلفة والمميزة بشكل يومي لأسرتها، كما تفضل تقديم الأكلات الصحية للحفاظ على صحة أسرتها.

وإليك طريقة تحضير كباب الحلة بالخضار بالخطوات

مقادير كباب الحلة بالخضار

لحم مكعبات

بصل

ثوم

خضار مشكل

طماطم

كرفس

كرات أبيض

فلفل حار

ورق لورا

حبهان

زبدة

ملح – فلفل

طريقة تحضير كباب الحلة بالخضار

1- أفرمي البصل جيدا، وضعيه في حلة بها زيت ويترك ليتقلي مع مكعب مرقة حتى يحمرن يضاف قطع اللحم

2- أفرمي الكرات الأبيض والكرفس والفلفل الحار، ثم ضيفي ورق لورا وزبدة وحبهان ثم يضاف الكرات والثوم والكرفس والفلفل الحار والماء والخضروات وصلصة الطماطم.

3- يترك لينضج على نار هادئة ثم يقدم كباب الحلة .



