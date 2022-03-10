وصفة سهلة وسريعة.. طريقة تحضير المكرونة بالأفوكادو

هل أنت من عشاق المكرونة يمكنك تحضيره بوصفة سهلة وسريعة وبمكونات متوفرة من مطبخك إليك المكونات والخطوات يقدمها موقع برايت سايد
مكرونة بالأفوكادو بالمقادير والخطوات
سوف تحتاجين:
1 كوب باستا بيني من القمح الكامل مطبوخة
1 كوب سبانخ صغيرة مفرومة
نصف كوب ذرة مسلوقة
كوب فلفل أحمر مقطع
1 أفوكادو مقطع
2 فص ثوم مفروم
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
1 ملعقة صغيرة عصير ليمون
ملح ومسحوق فلفل أسود حسب الرغبة
طريقة التحضيربالخطوات:
1-اخلطي الأفوكادو وعصير الليمون وملعقة كبيرة من زيت الزيتون والثوم والسبانخ الصغيرة والملح والفلفل الأسود في عجينة ناعمة باستخدام الخلاط.
2- أضيفي بعض الماء لضبط التناسق إذا لزم الأمر.
3-يُسخن زيت الزيتون في وعاء ويُقلى الفلفل الحلو حتى يصبح الفلفل رطبا .
4-تُسكب صلصة الأفوكادو والمكرونة المطبوخة في وعاء وتُمزج جيدًا حتى تُغطى المكرونة بالتساوي.
5-قدميها على الفور مع كوب من عصير البرتقال الطازج أو عصير الليمون .
6-يمكنك رش بذور السمسم المحمص قبل التقديم لتعزيز القيمة الغذائية للطبق.