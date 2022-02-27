أكلات مختلفة.. مكرونة الفريدو بالدجاج

إذا كنت تحاولين تقدمين أكلات مختلفة يمكنك أن تعتمدي علي بعض الوصفات التي تقدم بالمطاعم مثل مكرونة الفاريدو بالدجاج الضيف عمر اسماعيل

مقادير دجاج ألفريدو



400 جرام صدور دجاج ستربس

مكرونة شرائط مسلوقة

200 جرام مشروم شرائح

نصف بصلة

2 فص ثوم مفروم

250 ملل لبن 250 ملل كريمة خفق

نصف ملعقة كبيرة زبدة

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

بقدونس

بارميزان

بهارات ايطالي ملح وفلفل للزينة:أوراق ريحان



طريقة تحضير دجاج ألفريدو

* يشوح الدجاج في زيت الزيتون

* ثم يرفع الدجاج من الطاسة

* في نفس الطاسة يشوح البصل والثوم في الزبدة

* ويضاف المشروم ويشوحوا

* ثم يضاف اللبن والكريمة والبهارات الإيطالي ويتركوا حتى الغليان

* ثم يضاف الدجاج ويغطى ويترك حتى تمام التجانس

* ثم تضاف المكرونة والجبنة والبقدونس وتغطى الطاسة وتترك لمدة 6 دقائق

* ثم يقدم الدجاج الألفريدو ساخنا ويزين بأوراق الريحان