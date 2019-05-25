طريقة عمل وتزيين البيتيفور.. 3 حشوات

يعتبر البيتيفور من حلويات العيد، التي تبدأ ربات المنزل فى التحضير لعملها وتختلف أنواع البيتيفور بالحشوات المختلفة بالمربى والشيكولاتة وجوز الهند.



طريقة عمل البيتيفور

أولًا المكونات:

كوب من السكر البودرة

ربع كوب من الزبدة الناعمة "سايحة"

بيضتان

نصف كوب دقيق

ملعقة صغيرة من الفانيليا

ربع ملعقة من البيكنج بودر

ملعقة صغيرة من الكاكاو الخام إن كنتِ ترغبين فى عمل البيتيفور بالشوكولاتة



ثانيًا طريقة تحضير البيتيفور:

1- قومى بإحضار بولة كبيرة وضعى فيها الزبدة ثم قومى بخفقها جيدًا حتى تأخذ اللون الأبيض.

2- أضيفى السكر البودرة واستمرى فى الخفق، ثم ضعى البيض والفانيليا واخلطيها جيدًا.



3- الآن قومى بإضافة الدقيق والبيكنج بودر واخفقيهم جيدًا حتى يصبح القوام متجانس.



4- إن كنتِ ترغبين فى عمل البيتيفور بالشيكولاتة أضيفى الكاكاو مع الدقيق والبيكنج بودر، أو قومى بتقسيم العجين إلى جزءين، الأول سادة والآخر بالكاكاو حتى تستخدميه بعد ذلك فى التزيين.



5- الآن ابدئى بتشكيل العجين، باستخدام كيس الحلوانى أو القُمع الصغير، أو استخدمى ماكينة البيتيفور التى تعطيكِ حرية اختيار أشكال متنوعة تساعدك بعد ذلك فى تزيين قطع البيتيفور بشكل مميز.



6- قومى بضبط الفرن على درجة حرارة 180 درجة، وأحضرى صينية واسعة وقومى بدهنها جيدًا بالسمن.



7- ضعى البيتيفور فى الصينية وادخليها الفرن لمدة تتراوح من 20 لـ 25 دقيقة.



8- اخرجى الصينية من الفرن وانتظرى حتى تبرد لتتمكنين من تزيينه بسهولة.



لتزيين البيتيفور ستحتاجين إلى مجموعة من المكونات مثل:

مربى مشمش أو فراولة لحشو البيتفور

قطع مكسرات

شيكولاتة مبشورة

شيكولاتة ذائبة



ثالثًا طريقة تزيين البيتيفور:

1- احضرى قطعتين من البيتيفور، وضعى نصف ملعقة صغيرة من المربى على ظهر القطعة الأولى، ثم ضعى عليها القطعة الثانية.



2- إن كنتِ ترغبين فى تزيينها بالمكسرات، اغمسى نصف القطعتين الملصوقتين فى المربى مجددًا ثم ضعيها فى المكسرات.



3- أما إن كنتِ تريدين تزيين البيتيفور بالشيكولاتة، احضرى قطعتي البيتيفور وضعى ملعقة صغيرة من الشيكولاتة الذائبة على القطعة الأولى، ثم ضعى عليها القطعة الثانية واتركيها حتى تلتصق ببعضها البعض جيدًا، وبعدها قومى بغمسها فى الشيكولاتة مجددًا، وضعى عليها الشيكولاتة المبشورة أو المكسرات.



4- قدمى البيتيفور فى طبق أنيق مع الشاى أو مع الكاكاو لأبنائك.