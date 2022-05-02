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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الكحك الناعم بالمقادير والخطوات

الكحك
الكحك

هل تبحثين عن طريقة سرعة لعمل الكحك إليك طريقة عمل الكحك الناعم  للشيف حسن في البيت بتكلفة أقل بالمقادير والخطوات.

الكحك بالمقادير للشيف حسن

2 ملعقة كبيرة سمسم

ملعقة صغيرة خميرة

ملعقة صغيرة سكر

3 ملعقة كبيرة ماء فاتر

250 جم  سمنة بلدي  

500 جم دقيق

60 جم نشا

رشة ملح

ملعقة كبيرة ريحة كحك

مقادير رائحة الكحك

3 جرام من القرفة

4 جرام من الحبهان

4جرام من القرنفل

طريقة عمل الكحك الناعم:

 

1- في وعاء تخلط كل من الكبابة والقرفة والقرنفل والحبهان و وكل من الدقيق والملح والبيكنج باودرورائحة الكحك.

2- توضع السمن على الدقيق، ثم الحليب و قلبي الخليط حتى تمتزج المكونات.

3- تبطن صينية بالسمن، وتشكل العجين بواسطة استخدام قوالب دائرية الشكل.

5- توضع الحشوات فى منتصف الكحك ويوزع الكحك على الصينية ، ثم نضع الصينية فى مكان دافئ لدقائق.

6- يوضع الكعك  فى  الفرن ويتم توزيع السكر على سطحه و قومي بتقديم الكحك الناعم مع السكر البودرة.

كحك الكحك شيف حسن طريقة عمل الكحك عجينة الكحك

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