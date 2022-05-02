طريقة عمل الكحك الناعم بالمقادير والخطوات

هل تبحثين عن طريقة سرعة لعمل الكحك إليك طريقة عمل الكحك الناعم للشيف حسن في البيت بتكلفة أقل بالمقادير والخطوات.
الكحك بالمقادير للشيف حسن
2 ملعقة كبيرة سمسم
ملعقة صغيرة خميرة
ملعقة صغيرة سكر
3 ملعقة كبيرة ماء فاتر
250 جم سمنة بلدي
500 جم دقيق
60 جم نشا
رشة ملح
ملعقة كبيرة ريحة كحك
مقادير رائحة الكحك
3 جرام من القرفة
4 جرام من الحبهان
4جرام من القرنفل
طريقة عمل الكحك الناعم:
1- في وعاء تخلط كل من الكبابة والقرفة والقرنفل والحبهان و وكل من الدقيق والملح والبيكنج باودرورائحة الكحك.
2- توضع السمن على الدقيق، ثم الحليب و قلبي الخليط حتى تمتزج المكونات.
3- تبطن صينية بالسمن، وتشكل العجين بواسطة استخدام قوالب دائرية الشكل.
5- توضع الحشوات فى منتصف الكحك ويوزع الكحك على الصينية ، ثم نضع الصينية فى مكان دافئ لدقائق.
6- يوضع الكعك فى الفرن ويتم توزيع السكر على سطحه و قومي بتقديم الكحك الناعم مع السكر البودرة.