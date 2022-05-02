طريقة عمل الكحك الناعم بالمقادير والخطوات

هل تبحثين عن طريقة سرعة لعمل الكحك إليك طريقة عمل الكحك الناعم للشيف حسن في البيت بتكلفة أقل بالمقادير والخطوات.

الكحك بالمقادير للشيف حسن

2 ملعقة كبيرة سمسم

ملعقة صغيرة خميرة

ملعقة صغيرة سكر

3 ملعقة كبيرة ماء فاتر

250 جم سمنة بلدي

500 جم دقيق

60 جم نشا

رشة ملح

ملعقة كبيرة ريحة كحك

مقادير رائحة الكحك

3 جرام من القرفة

4 جرام من الحبهان

4جرام من القرنفل

طريقة عمل الكحك الناعم:

1- في وعاء تخلط كل من الكبابة والقرفة والقرنفل والحبهان و وكل من الدقيق والملح والبيكنج باودرورائحة الكحك.

2- توضع السمن على الدقيق، ثم الحليب و قلبي الخليط حتى تمتزج المكونات.

3- تبطن صينية بالسمن، وتشكل العجين بواسطة استخدام قوالب دائرية الشكل.

5- توضع الحشوات فى منتصف الكحك ويوزع الكحك على الصينية ، ثم نضع الصينية فى مكان دافئ لدقائق.

6- يوضع الكعك فى الفرن ويتم توزيع السكر على سطحه و قومي بتقديم الكحك الناعم مع السكر البودرة.