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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فتح 5 مراكز تطعيم لقاح كورونا خلال إجازة عيد الفطر بالغربية

صدى البلد

أكد الدكتور سيد جلال مدير فرع التأمين الصحى بالغربية، أنه ولليوم الثاني على التوالي خلال أجازة عيد الفطر المبارك، استمرار مراكز اللقاح في تقديم خدماتها لجمهور المواطنين.

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وأشار " جلال" إلى أنه يقدم الفرع خدمات تلقى جرعات اللقاح ضد فيرس كورونا المستجد من خلال عدد ٥ مراكز تطعيم، وذلك بمدن طنطا والمحلة وكفر الزيات وزفتي وقطور.

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وأوضح مدير الفرع، أنه تم تطعيم ما يقرب من ٥٠ ألف مواطن منذ بدء العمل بمراكز اللقاحات بوحدات التأمين الصحى بمراكز ومدن المحافظة، لافتا على استمرارية العمل بمراكز اللقاح خلال فترة أجازة العيد من الساعة ١٠صباحا وحتى  الساعة الثالثة عصرا.

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