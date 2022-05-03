تركي آل الشيخ يغيب عن منصات التواصل الاجتماعي لمدة أسبوعين.. اعرف السبب

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكه العربيه السعودية ، أنه سيبتعد عن حساباته على مواقع التواصل الاحتماعي بهدف "الراحة".

غرد الـ الشيخ عبر حسابة بموقع تويتر : حبايبي الغاليين … سأغيب عن حساباتي في السوشيال ميديا لمدة |أسبوعين للراحة …

نراكم بعدها ان شاء الله ".

وهنأ رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ الأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “كل عام وشعب الإمارات والأمة العربية والإسلامية بخير.. كل عام ونحن لبعضنا أقرب.. وقلوبنا أكثر محبة وتسامحاً وسلاماً.. كل عام ونحن بطاعة ربنا أسعد .. عيد سعيد وتقبل الله من الجميع صالح الأعمال”.