بسبب القصف الروسي .. المرافق الطبية في لفيف الأوكرانية بدون كهرباء

أفادت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بأن المرافق الطبية في مدينة لفيف الأوكراني بدون كهرباء بسبب القصف الروسي على المدينة.

وقال عمدة لفيف، أندريه سادوفي إن تأثير الضربات لا يزال قيد التحديد، لكن ثلاث محطات كهربائية فرعية أصيبت مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي، ويتلقى شخصان العلاج الطبي بعد إصابتهما.

وأضاف أن انقطاع التيار الكهربائي يؤثر أيضا على بعض المرافق الطبية، وأن الإضرابات ألحقت "أضرارا جسيمة" بالبنية التحتية المجتمعية، مع العديد من النوافذ المكسورة وانقطاع إمدادات المياه.

وكان عمدة لفيف أعلن أنه تم إخماد حريق اندلع في محطة كهرباء فرعية في لفيف بعد إصابتها بالصواريخ.

وأضاف أن شخصا واحدا أصيب في الهجوم. بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

كما أصابت الصواريخ الروسية 6 محطات للسكك الحديدية في وسط وغرب أوكرانيا، وفقا لما ذكره رئيس مجلس إدارة السكك الحديدية الأوكرانية، أولكسندر كاميشين.

ويقول إنه لا توجد إصابات بين عمال السكك الحديدية والركاب لكن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية 'شديدة'.

ويقول إنه لا توجد إصابات بين عمال السكك الحديدية والركاب لكن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية 'شديدة'.