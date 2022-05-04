دهانات وأقراص وقهوة.. ضبط شخص في القاهرة يتاجر بالمنشطات المحظورة

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخص بحوزته منشطات محظور تداولها فى إطار جهود أجهزة مديرية أمن القاهرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط حائزى المنشطات والعقاقير مجهولة المصدر ومحظور تداولها .

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص ، مقيم بالجيزة) لقيامه بالترويج لبيع أقراص وعبوات وأكياس منشطة مجهولة المصدر ومحظور تداولها.

ونجحت أجهزة أمن القاهرة في ضبط عدد ( 1300 قرص منشط - 35 عبوة دهان منشط - 20 كيس قهوة منشطة) بحوزته وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.