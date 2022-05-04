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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

دهانات وأقراص وقهوة.. ضبط شخص في القاهرة يتاجر بالمنشطات المحظورة

ضبط شخص
ضبط شخص

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخص بحوزته منشطات محظور تداولها فى إطار جهود أجهزة مديرية أمن القاهرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط حائزى المنشطات والعقاقير مجهولة المصدر ومحظور تداولها .

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص ، مقيم بالجيزة) لقيامه بالترويج لبيع أقراص وعبوات وأكياس منشطة مجهولة المصدر ومحظور تداولها.

ونجحت أجهزة أمن القاهرة في ضبط عدد ( 1300 قرص منشط - 35 عبوة دهان منشط - 20 كيس قهوة منشطة) بحوزته وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

القاهرة مديرية امن القاهرة مكافحة الجريمة قرص منشط عقاقير

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