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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ شمال سيناء يتابع تقديم الخدمات المتنوعة للمواطنين في عيد الفطر

خروج المواطنون ليلا
خروج المواطنون ليلا علي الشواطيء بالعريش

تابع اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء تقديم الخدمات المتنوعة للمواطنين في مختلف القطاعات علي مستوي مراكز ومدن المحافظة خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وأكد المحافظ استمرار عمل أجهزة المرافق والخدمات طوال أيام العيد ، والتركيز على المرافق الخدمية والأجهزة الحيوية مثل الكهرباء والتموين والصحة ومرافق المياه والصرف الصحي والمرور والمطافئ والأمن.
وشدد المحافظ علي توفير احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم  خلال أيام العيد ، علاوة على قيام مجالس المدن والمديريات المعنية بمتابعة الأسواق وتوفير السلع الأساسية والمواد التموينية وتفعيل الرقابة علي الأسواق والمحال التجارية.

الخدمات المتنوعة


كما وجه المحافظ قيام رؤساء مجالس المدن ومديري مديريات الخدمات وإدارات المتابعة بها بالمرور علي المصالح الحكومية خلال فترة العيد والتأكد من قيامهما بتقديم الخدمات المتنوعة للمواطنين من خلال النوبتجيات المحددة. 
من جانبه أكد العميد أسامه الغندور سكرتير عام المحافظة، علي استمرار قيام غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة بمتابعة شكاوي المواطنين خلال فترة العيد، والعمل على حلها، بجانب تلقي الإخطارات والبلاغات، وموافاة غرفتي عمليات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية باي إخطارات أو بلاغات. 
 

 

وقد واصل المواطنون في مختلف مدن ومراكز محافظة شمال سيناء،   الاحتفال بعيد الفطر المبارك، حيث شهدت الحدائق والمنتزهات وشواطئ البحر اقبالًا  من جانب المواطنين، خاصة خلال فترات المساء والليل. 
وتقوم مديرية أمن شمال سيناء بالتنسيق مع أقسام الشرطة والجهات المعنية بتأمين احتفال المواطنين بالعيد، طبقا لتوجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، واللواء ممدوح أبو زيد، مساعد وزير الداخلية لأمن شمال سيناء.

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سهرة وصحبة ولعب.. احتفالات متنوعة بعيد الفطر في شمال سيناء

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