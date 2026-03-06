بعد إعتذار مؤمن عبدالغفار.. تشكيل جهاز نادي الترسانة الفني كاملا

أعلن مجلس إدارة نادي الترسانة برئاسة طارق السعيد التعاقد مع أحمد عيد عبدالملك مديرا فنيا لقلعة الشواكيش خلفا لمؤمن عبدالغفار الذي تقدم بغعتذار عن استكمال المهمة.

كان مؤمن عبدالغفار، المدير الفني لفريق الترسانة قد أعلن إستقالته من منصبه عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقدّمًا اعتذاره لمجلس إدارة النادي وجماهير الفريق عن عدم القدرة على الاستمرار بعد سلسلة من النتائج غير الموفقة مؤخرًا.

تشكيل الجهاز الفني الجديد الترسانة

أحمد عيد عبد الملك - مديرا فنيا

عبدالسلام نجاح - مدربا عاما

محمد عبدالسلام - مدربا

عبدالرحمن محي - مدربا

أحمد مصطفى - مدربا لحراس المرمى

محمود جودة - مخططا للأحمال

عبدالرحمن حسن - محللا للأداء

اعتذار رسمي لمجلس الإدارة ورئيس النادي

وجّه عبدالغفار رسالة اعتذار إلى الحاج طارق سعيد، المشرف العام على الكرة ورئيس النادي، مؤكدًا أنه قرر الرحيل بعد حالة من عدم التوفيق صاحبت الفريق في الفترة الأخيرة، وأشار إلى أن الاستقالة جاءت عقب الخسارة الأخيرة التي خاضها الفريق.

رسالة إلى جماهير الترسانة

كما وجّه المدير الفني رسالة لجماهير النادي، أعرب فيها عن أسفه في حال قصر الجهاز الفني أو اللاعبين في تحقيق ما يرضي طموحاتهم، مؤكّدًا أن كل من كان داخل الفريق، بذل أقصى جهده لتحقيق النتائج المرجوة، وأن عدم التوفيق كان ملازم الفريق رغم الجهود الكبيرة.

شكر وتقدير للاعبين والجهاز الفني والإداري

وأشاد عبدالغفار بـ لاعبين الفريق المحترمين والجهاز الفني والإداري والطبّي، بالإضافة إلى عمال غرف الملابس وكل من ساهم داخل الفريق، مشيرًا إلى الدور الكبير الذي لعبه الجميع خلال فترة توليه القيادة الفنية.

تمنيات بالنجاح للمستقبل

واختتم المدير الفني استقالته بتقديم أطيب التمنيات لفريق الترسانة في المستقبل، متمنيًا للنادي التوفيق والنجاح في جميع منافساته القادمة، معربًا عن أمله في أن يستمر الفريق في التقدم والازدهار تحت قيادة الإدارة الجديدة.