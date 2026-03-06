مروان عطية يحتفل بعيد ميلاد أفشة.. ماذا قال؟

وجه مروان عطية، لاعب النادي الأهلي رسالة للاعب محمد مجدي أفشة، لاعب الاتحاد السكندري بمناسبة عيد ميلاده.

وكتب مروان عطية عبر ستوري حسابه على انستجرام: “كل سنة وانت طيب يا افوش وعقبال مليون سنة يا حبيبي يارب وتحقق اللي نفسك فيه”.

الأهلي يفوز على المقاولون العرب

وفاز الأهلي على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف في لقاء الجولة 21 من عمر منافسات الدوري المصري، ليتواجد الفريق في المركز الثالث بفارق الأهداف عن الزمالك وبيراميدز أصحاب المركزين الأول والثاني.

إلغاء هدف لصالح المقاولون العرب في مباراة الأهلي

وشهدت مباراة الأهلي والمقاولون العرب إلغاء هدفًا سجله أحمد ولد باهي لاعب وسط الفريق والنتيجة كان تقدم الأهلي بهدف دون رد، وذلك بعد تدخل تقنية الفيديو والتي أشارت لوجود تسلل قبل تسجيل اللاعب الهدف.