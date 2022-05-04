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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصادرة الأحصنة الضالة وتوقيع غرامات مالية وتكثيف أعمال النظافة في أسوان

جهود وأنشطة المحليات
جهود وأنشطة المحليات بأسوان

أمر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمصادرة عدد من الأحصنة الضالة بطريق كورنيش النيل القديم بعد رصده لتواجدهم بعيداً عن أصحابها ، مشدداً على المسئولين بالمحليات وشرطة المرافق بمصادرة أى أحصنة شاردة يتم ضبطها داخل شوارع المدينة ، مع توقيع غرامات مالية على أصحابها ، وإجراء تحاليل الكشف عن المخدرات ، مع إحالة كل من يثبت إدمانه وتعاطيه للمواد المخدرة إلى النيابة العامة .

كما وجه اللواء أشرف عطية إلى سرعة رفع بعض تراكمات القمامة والمخلفات بشارع جمعية الشيخ صالح ، وهو الذى تزامن مع تكثيف أعمال النظافة العامة فى مختلف أحياء المدينة ، بالإضافة إلى الحدائق والمتنزهات العامة ، كما تم إنهاء مشكلة الطفح فى طريق مطلع الصداقة الجديدة ، وقيام الوحدة المحلية بأعمال تمهيد الطريق أمام حركة المركبات .

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بسبب إصابة 13 مواطنا بالتسمم.. محافظ أسوان يحيل صاحب عربة كشري للتحقيق

وفى نفس السياق وتنفيذاً لتكليفات محافظ أسوان لرؤساء الوحدات المحلية لسرعة التعامل مع أى شكاوى أو مشاكل أو مطالب جماهيرية خلال أيام عيد الفطر المبارك ، وبناءاً على استغاثة أهالى قرية منيحة بمركز كوم أمبو للمحافظ أعطى توجيهاته بسرعة التدخل لفرق الصيانة لإصلاح الكسر فى الخط الرئيسى الموازى للقرية حيث تم نهو المشكلة وإصلاح الخط .

كما كلف أشرف عطية أيضاً رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بسرعة التدخل الفورى لإصلاح الخط الرئيسى بقطر 8 بوصة شمال المدينة والذى شهد حدوث إنفجار مفاجئ حيث يعتبر هذا الخط مغذى لقرى وادى الصعايدة ، وأيضاً قرى شمال المدينة حيث قامت الوحدة المحلية بتوفير حفارات وسيارات لشفط المياه من المنازل المضارة من تسرب المياه إليها ، وعلى الجانب الأخر شهدت مدينة السباعية إستكمال الوحدة المحلية لأعمال الجمع المنزلى للنظافة ، ورفع المخلفات بأنحاء المدينة ، وكذا متابعة أداء العمل بالعبارات النيلية لتأمين المواطنين والحفاظ على سلامتهم وأرواحهم .

وتابع محافظ أسوان خلية انتظام حركة سيارات السيرفيس بمواقف المحافظة المختلفة ، والعمل على مواجهة أى مخالفات من السائقين سواء بمحاولة زيادة تعريفة الأجرة فى القرى والمناطق النائية أو محاولة تعديل خطوط السير بشكل مخالف .

هذا وفور إخطاره بإصابة 13 مواطنا باشتباه تسمم إثر تناولهم وجبه كشري بقرية المحاميد مركز ادفو، قرر اللواء أشرف عطية محافظة أسوان إحالة صاحب عربة بيع وجبات الكشري الذي تسبب في الإصابات للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية معه فور قيام الشرطة بالقبض عليه. 

 

جهود وأنشطة المحليات بأسوان
جهود وأنشطة المحليات بأسوان
جهود وأنشطة المحليات بأسوان
جهود وأنشطة المحليات بأسوان

 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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