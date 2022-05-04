حملة مكبرة لإزالة 3 حالات تعد لأحواش تجارة الماشية المخالفين بأسوان

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمواصلة تنظيم الحملات المكبرة لإزالة أى أشكال للتعدى بالتنسيق مع اللواء هشام سليم مدير الأمن.

يأتي ذلك فى إطار المواجهة الحازمة لأى تعديات على أراضى أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية أو الرى ، مشدداً على أهمية التعامل المباشر مع أى حالات تعدى يتم رصدها أولاً بأول سواء كان صادر لها قرارات إزالة سابقة أو فى المهد .

وفى هذا الصدد، قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان ، وبدعم من قوات نقطة شرطة السباعية بإزالة 3 حالات تعدى بالظهير الصحراوى الغربى لقرية القنان التابعة لمركز إدفو على مساحة 8 ألاف م2 عبارة عن أحواش مبنية بالطوب الأبيض ، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين حيث كان يستهدف أصحابها تخصيصها لإقامة حظائر للماشية تابعة للتجار المخالفين الذين يقومون بإستنزاف الثروة الحيوانية بشكل غير مشروع ورسمى .

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جدير بالذكر بأن حملات إزالة أحواش الماشية التابعة لهؤلاء التجار تتزامن مع قرار محافظ أسوان ، بحظر نقل رؤوس الماشية خارج نطاق المحافظة لمدة شهر ، بجانب حظر دخولها بدون ترقيم بحيث يكون لها بطاقة ورقية مدون عليها الرقم المسجل لها ، والتحصينات التى تلقاها الحيوان ، وخاصة التحصين ضد مرض الحمى القلاعية .

وأمر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بمصادرة عدد من الأحصنة الضالة بطريق كورنيش النيل القديم بعد رصده لتواجدهم بعيداً عن أصحابها ، مشدداً على المسئولين بالمحليات وشرطة المرافق بمصادرة أى أحصنة شارده يتم ضبطها داخل شوارع المدينة ، مع توقيع غرامات مالية على أصحابها ، وإجراء تحاليل الكشف عن المخدرات ، مع إحالة كل من يثبت إدمانه وتعاطيه للمواد المخدرة إلى النيابة العامة.

كما وجه اللواء أشرف عطية ، إلى سرعة رفع بعض تراكمات القمامة والمخلفات بشارع جمعية الشيخ صالح ، وهو الذى تزامن مع تكثيف أعمال النظافة العامة فى مختلف أحياء المدينة ، بالإضافة إلى الحدائق والمتنزهات العامة ، كما تم إنهاء مشكلة الطفح فى طريق مطلع الصداقة الجديدة ، وقيام الوحدة المحلية بأعمال تمهيد الطريق أمام حركة المركبات .

وفى نفس السياق، وتنفيذاً لتكليفات محافظ أسوان لرؤساء الوحدات المحلية لسرعة التعامل مع أى شكاوى أو مشاكل أو مطالب جماهيرية خلال أيام عيد الفطر المبارك ، وبناءاً على إستغاثة أهالى قرية منيحة بمركز كوم أمبو للمحافظ أعطى توجيهاته بسرعة التدخل لفرق الصيانة لإصلاح الكسر فى الخط الرئيسى الموازي للقرية حيث تم نهو المشكلة وإصلاح الخط .

جهود إزالة التعديات بأسوان

جهود إزالة التعديات بأسوان