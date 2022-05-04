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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميناء السخنة يستقبل السفينة رورو وعلى متنها 808 سيارات

استقبال ميناء السخنة
استقبال ميناء السخنة سفينة السيارات Frontier Ace

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان اليوم الأربعاء، عن استقبال ميناء السخنة سفينة السيارات Frontier Ace التي تحمل 808 سيارات سوزوكي، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنزول السيارات على الرصيف الجديد للحوض الثاني لشركة موانئ دبي العالمية المشغل الرئيسي، وقد قامت الشركة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستقبال السفينة، من توفير سائقين لقيادة السيارات من داخل السفينة إلى ساحة التخزين، وعقب الانتهاء من التخليص الجمركي يقوم العميل بإحضار مقطورات خاصة لنقل السيارات، وسيتم تحميل السيارات عليها ثم نقلها إلى أماكن التوزيع داخل الجمهورية.

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في سياق آخر، كشف بيان المنطقة الاقتصادية عن نشاط الموانئ التابعة بالمنطقة الجنوبية لشهر إبريل الماضي، والذي شهد زيادة ملحوظة في حركة تداول البضائع بمينائي السخنة والأدبية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2021.

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واستقبل ميناء الأدبية 43 سفينة  بضائع مقارنة بعدد 28 سفينة في إبريل 2021 حيث سجل الميناء دخول عدد 9سفن بضائع عامة، 9سفن صب جاف، 11سفينة صب سائل، 3سفن حاويات وسفينة حيوانات حية، و10 سفن أخرى بحجم تداول بلغ 777952.35 طن بمعدل زيادة في إجمالي الحمولات بلغ 59.05%، مقارنة بنفس الفترة من العام 2021 الذي بلغ إجمالي الحمولات به نحو 489114.18 طن.

أما ميناء العين السخنة فقد شهد استقبال 38 سفينة مقارنة بعدد 36 سفينة في إبريل 2021 بمعدل زيادة قدره 15.36%حيث سجل الميناء دخول عدد 23 سفينة بضائع عامة محواه و6 صب جاف و8 سفن صب سائل وسفينة بضائع عامة غير محواه، بإجمالي حمولات 1439510,37 طن بمعدل زيادة بلغ 18,44%.

وعلى جانب آخر ،ذكر البيان أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعمل حالياً على تطوير بعض الموانئ التابعة لرفع وتعزيز قدرتها التنافسية، وكذلك استهداف بعض القطاعات الصناعية لتوطينها في المناطق الصناعية التابعة، والعمل على الاستفادة من قرب هذه المناطق للموانئ المطلة على البحر الأحمر والمتوسط.

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