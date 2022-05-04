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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

غدر الصحاب في العيد.. تفاصيل مقتل شاب على يد أصدقائه بالجيزة

جثة
جثة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، ملابسات مقتل شاب على يد آخرين في أيام العيد بمنطقة الطالبية.

 تلقت الأجهزة الأمنية في الجيزة، بلاغا  بمصرع شخص متأثرا بإصابته بطعنة نافذة، وعلى الفور وجه اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

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تفاصيل مقتل شاب على أصدقائه بالجيزة

وشرحت التحريات الأمنية التي باشرها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين تربطهما علاقة صداقة مع المجني عليه.

وتبين من تحريات أجهزة أمن الجيزة، نشوب خلافات مالية بين المتهمين والمجني عليه، تجددت في أيام العيد، وأثناء ذلك قام أحد المتهمين بتقييد حركة المجني عليه بينما قام الأخر بطعنه طعنة نافذة أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات نجحت الأجهزة الأمنية في الجيزة في القبض على المتهمين وتحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

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