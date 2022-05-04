رغم أزمته الصحية.. هاني فرحات يحيى حفل أنغام في السعودية غدا

يشارك المايسترو هاني فرحات ، في حفل الفنانة انغام الذي من المقرر أن يقام غدا في المملكة العربية السعودية ، وذلك بعد أن شارك أمس في حفل محمد عبده.

وتعرض المايسترو هاني فرحات ، إلى وعكة صحية بسيطة خلال حفله مع محمد عبده، وتم نقله إلى المستشفى لإجراء الإسعافات اللازمة وخرج على الفور.

وحظيت أغنية المطربة أنغام "أنا مش ضعيفة" تتر مسلسل (فاتن أمل حربي)، المعروض في موسم رمضان الحالي، بمشاهدة وتفاعل من المتابعين، حيث حققت نسبة مشاهدة بلغت 70 ألفا و166 منذ طرحها يوم 2 أبريل الجاري.

يشار إلى أن الأغنية من كلمات مدحت العدل، وألحان أحمد العدل، وتوزيع موسيقي نادر حمدي، وتسجيل محمد إسماعيل.

ووصف مغردون أنغام بأنها "صوت مصر العظيم" و"صوت سيذكره التاريخ" واعتبروا "أنا مش ضعيفة" أجمل تتر في مسلسلات رمضان، وأشادوا بكلمات الأغنية والصوت والإحساس والموسيقى.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة أنغام أغنية "هتشتاقوا" التي طرحتها في شهر نوفمبر الماضي وهي من كلمات عمرو يحيى، وتوزيع عمرو الخضري، وألحان مصطفى العسال.

وينتمي مسلسل (فاتن أمل حربي) للدراما الاجتماعية، ويناقش العديد من القضايا، منها الزواج العرفي والزواج الرسمي، وغيرهما من القضايا التي تهم المرأة، من خلال شخصية فاتن التي تجسدها نيللي كريم، وهي أم مطلقة تدخل في صراعات مع حماتها على حضانة ابنتيها، عندما ترغب بالزواج مرة أخرى.

وتظهر نيللي كريم، في مراحل عمرية مختلفة خلال الأحداث، وتجسد دور موظفة بالشهر العقاري، وتعيش رحلة معاناة خلال أحداث المسلسل، ويظهر الفنان شريف سلامة خلال الأحداث بدور زوجها، ويحدث انفصال بينهما بعد إنجابهما طفلين وتتصاعد الأحداث بينهما بعد ذلك.

ويشارك في بطولة المسلسل هالة صدقي، وخالد سرحان، ومحمد الشرنوبي، وجيلان علاء، وفادية عبد الغنى، وإخراج ماندو العدل.