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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إيلون ماسك يعلن دفع المؤسسات التجارية والحكومية رسوما مقابل تغريدات تويتر "فيديوجراف"

إيلون ماسك مالك تويتر
إيلون ماسك مالك تويتر الجديد

قال رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك إن شركة تويتر قد تفرض رسوما على بعض مستخدمي المنصة، ويأتي هذا القرار كجزء من مسعى الملياردير لزيادة إيرادات الشركة التي تخلفت عن منافسيها الأكبر مثل شركة ميتا مالكة فيسبوك. 

تغييرات تويتر

وفي أحدث تلميح لتغييرات تويتر التي يمكن أن يدخلها أغنى شخص في العالم بعد أن يكمل استيلائه على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، أعلن إيلون ماسك، في تغريدة له عن أن موقع تويتر سيظل مجانيا للمستخدمين العاديين، ولكن قد يطلب رسوما مقابل استخدامه من قبل بعض المؤسسات التجارية والحكومية.

وللمزيد حول اشتراكات تويتر والتغييرات المرتقبة في استخدام تويتر حول العالم شاهد الفيديوجراف التالي:

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