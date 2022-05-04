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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو|عيار 21 يسجل 1140 جنيها..والأرصاد: أجواء ربيعية في ثالث أيام العيد

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو عددا من الأخبار المهمة في مختلف القضايا نرصد أبرزها فى التقرير التالى:


عيار 21 يسجل 1140 جنيها.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4-5-2022
استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على فضائية "الأولى"، أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4-5-2022، من خلال تقرير مُفصل عن أسعار الذهب في مصر.



بعد تصنيفه تراثا غير مادي..عودة سباق "خيول النبيذ "التقليدي في قرباكة الإسبانية
عرضت فضائية يورو نيوز تقريرا عن عودة سباق "خيول النبيذ" التقليدي في قرباكة الإسبانية بعد تصنيفه تراثاً غير مادي.



أجواء ربيعية مائلة للحرارة .. الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم |فيديو
قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية تعليقًا على حالة الطقس اليوم ثالث أيام العيد، إن البلاد تشهد اليوم انخفاض في درجات الحرارة بمعدل 3 درجات مئوية مقارنة بالأمس، مؤكدة أن هذا الانخفاض سيكون على أغلب مناطق الجمهورية.


إقبال كبير من الأفواج السياحية على معابد الأقصر خلال إجازة العيد
تحدث الدكتور مصطفى الصغير، مدير عام آثار الكرنك والمشرف على طريق الكباش، عن الإقبال الكبير التي تشهده الأقصر من الأفواج السياحية خلال عيد الفطر، قائلًا : إن هذا الإقبال نتيجة اهتمام الكثيرين بزيارة الأماكن الأثرية في الأقصر وخصوصًا معابد الكرنك.



ريما مصطفى عن دورها في الكبير6: أنا مش متنمرة بس الدور عايز كده
قالت الطفلة ريما مصطفى، صاحبة الظهور الخاص في مسلسل الكبير أوي 6، :" أنا مش متنمرة في الحقيقة بس الدور عايز كده"، معقبة :" اترشحت للدور من المخرج أحمد الجندي ، عشان أنا اشتغلت معاه في ماما دوت أم .. وكنت مبسوطة أوي مع الفنان أحمد مكي ".



شارك في جزيرة غمام.. منذر مهران يقدم مشهدًا تمثيليًّا لـ محمد هنيدي
تحدث الطفل منذر مهران، عن تفاصيل مشاركته في مسلسل "جزيرة غمام"، قائلا:" بحفظ كلام الدور كويس جدا من الورق.. وبعد كدا بفضل أكرر الكلام  قدام المرايا عشان أحدد تعابير وريأكشنات الشخصية".


خبير: الموازنة المصرية سجلت فائضا أوليا بنسبة 46% من الناتج المحلي
قال الدكتور أحمد معطي خبير اقتصادي، إن الموازنة العامة للدولة المصرية سجلت فائضا أوليا نسبته 46% من الناتج المحلي الإجمالي عن العام المالي 2020-2021، بالإضافة إلى تحقيق زيادة نسبتها 30% في حجم الانفاق على الاستثمارات العامة وزيادة في الأجور

 

أجواء ربيعية وأمطار خفيفة.. الأرصاد توضح تفاصيل طقس ثالث أيام العيد
كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية ودرجات الحرارة اليوم.


خبير اقتصادي: شراء مصر 44 طن ذهب يؤكد قدرتها على إدارة الأزمات
قال الدكتور أحمد معطي الخبير الاقتصادي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي عقلية فذّة أنقذت مصر اقتصاديا، ولولا برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر لما أصبح اقتصادها مستقرا في مواجهة الازمات التي يعاني العالم منها.


عاصفة ترابية تغطي العاصمة القطرية الدوحة .. فيديو
عرضت فضائية “يورونيوز” مقطع فيديو يرصد لقطات لـ عاصفة ترابية تغطي العاصمة القطرية الدوحة .
 

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