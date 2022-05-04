أجواء ربيعية وأمطار خفيفة.. الأرصاد توضح تفاصيل طقس ثالث أيام العيد

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية ودرجات الحرارة اليوم.

وقالت "منار غانم "، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" ، إن طقس اليوم يشهد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة، بفارق 3 درجات عن الأمس، نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية شمالية غربية قادمة من البحر المتوسط، بالإضافة إلى وجود امتداد منخفض جوي في طبقات الجوي، يتسبب في تكون السحب.

ولفتت إلى أن سيكون ربيعي مائل للحرارة خلال فترة النهار على أغلب المناطق في محافظات القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، منوهة بأن الطقس سيكون شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد خلال فترات النهار.

ونوهت بأنه مع غياب أشعة الشمس ستبدأ درجات الحرارة في الانخفاض، ليكون طقس شديد البرودة، بالإضافة إلى نشاط الرياح، التي ستعمل على زيادة الشعور بالبرودة.

وأوضحت أنه من المتوقع أن نشهد تساقط أمطار خفيفة غير مؤثرة على أنشطة الحياة اليومية في أغلب المناطق الموجودة في السواحل الشمالية، وحذرت من انخفاض درجات الحرارة ليلا.

