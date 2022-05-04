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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شارك في جزيرة غمام.. منذر مهران يقدم مشهدًا تمثيليًّا لـ محمد هنيدي

الطفل منذر مهران
الطفل منذر مهران

تحدث الطفل منذر مهران، عن تفاصيل مشاركته في مسلسل "جزيرة غمام"، قائلا:" بحفظ كلام الدور كويس جدا من الورق.. وبعد كدا بفضل أكرر الكلام  قدام المرايا عشان أحدد تعابير وريأكشنات الشخصية".

واسترسل " منذر مهران" خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى الفضائية، :"أنا من محافظة سوهاج.. بس عايش في القاهرة"، متابعا: مبسوط بدوري في مسلسل جزيرة غمام.. وأنا والفنان أحمد أمين أصحاب وبحبه عشان دمه خفيف".

وتابع:" بحب الكاميرا والتمثيل..وبعرف أقف قدامها ومبخفش"..مسترسلا:" أول مرة وقفت قدام الكاميرا كان في البرنس مع محمد رمضان".

وأضاف : " مشهد أنت رغيف وأنا رغيف كان من أصعب المشاهد.. والمشهد حصل فجأة ومكنتش مجهز نفسي للمشهد".

وقام بأداء مشهد تمثيلي للفنان "محمد هنيدي" على الهواء مباشرة.
 

جزيرة غمام الطفل منذر مهران أحمد امين محمد رمضان محمد هنيدي اخبار التوك شو

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