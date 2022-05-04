شارك في جزيرة غمام.. منذر مهران يقدم مشهدًا تمثيليًّا لـ محمد هنيدي

تحدث الطفل منذر مهران، عن تفاصيل مشاركته في مسلسل "جزيرة غمام"، قائلا:" بحفظ كلام الدور كويس جدا من الورق.. وبعد كدا بفضل أكرر الكلام قدام المرايا عشان أحدد تعابير وريأكشنات الشخصية".

واسترسل " منذر مهران" خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى الفضائية، :"أنا من محافظة سوهاج.. بس عايش في القاهرة"، متابعا: مبسوط بدوري في مسلسل جزيرة غمام.. وأنا والفنان أحمد أمين أصحاب وبحبه عشان دمه خفيف".

وتابع:" بحب الكاميرا والتمثيل..وبعرف أقف قدامها ومبخفش"..مسترسلا:" أول مرة وقفت قدام الكاميرا كان في البرنس مع محمد رمضان".

وأضاف : " مشهد أنت رغيف وأنا رغيف كان من أصعب المشاهد.. والمشهد حصل فجأة ومكنتش مجهز نفسي للمشهد".

وقام بأداء مشهد تمثيلي للفنان "محمد هنيدي" على الهواء مباشرة.

