ريما مصطفى عن دورها في الكبير6: أنا مش متنمرة بس الدور عايز كده

قالت الطفلة ريما مصطفى، صاحبة الظهور الخاص في مسلسل الكبير أوي 6، :" أنا مش متنمرة في الحقيقة بس الدور عايز كده"، معقبة :" اترشحت للدور من المخرج أحمد الجندي ، عشان أنا اشتغلت معاه في ماما دوت أم .. وكنت مبسوطة أوي مع الفنان أحمد مكي ".



وأضافت ريما مصطفى ، عبر زووم ببرنامج "صباح الخير يامصر" والمُذاع على فضائية " الأولى المصرية"، :"أهلي كانوا مبسوطين مني أوي بعد دوري في المسلسل .. وصحابي كلموني وصقفولي".



وتابعت ريما :" بابا ممثل في المسرح ولما كنت بتفرج عليه وأنا صغيرة كنت بروح أخد صحابي ونمثل احنا كمان .. وهو شاف إن أنا بحب كده وخلاني أمثل".



وأكملت :" نفسي في الفترة الجاية أكمل تمثيل و ابقى شاطرة كده بردو .. بس يعني لسه لما أكبر هقرر ونفسي أمثل مع تامر حسني "، متابعة :" كنت همثل مع الأستاذ أكرم حسني بس محصلش نصيب".



