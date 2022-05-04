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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ريما مصطفى عن دورها في الكبير6: أنا مش متنمرة بس الدور عايز كده

ريما مصطفى
ريما مصطفى

قالت الطفلة ريما مصطفى، صاحبة الظهور الخاص في مسلسل الكبير أوي 6، :" أنا مش متنمرة في الحقيقة بس الدور عايز كده"، معقبة :" اترشحت للدور من المخرج أحمد الجندي ، عشان أنا اشتغلت معاه في ماما دوت أم .. وكنت مبسوطة أوي مع الفنان أحمد مكي ".


وأضافت ريما مصطفى ، عبر زووم ببرنامج "صباح الخير يامصر" والمُذاع على فضائية " الأولى المصرية"، :"أهلي كانوا مبسوطين مني أوي بعد دوري في المسلسل .. وصحابي كلموني وصقفولي".
 

وتابعت ريما :" بابا ممثل في المسرح ولما كنت بتفرج عليه وأنا صغيرة كنت بروح أخد صحابي ونمثل احنا كمان .. وهو شاف إن أنا بحب كده وخلاني أمثل".
 

وأكملت :" نفسي في الفترة الجاية أكمل تمثيل و ابقى شاطرة كده بردو .. بس يعني لسه لما أكبر هقرر ونفسي أمثل مع تامر حسني "، متابعة :" كنت همثل مع الأستاذ أكرم حسني بس محصلش نصيب".

 

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