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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يصل لـ10 ملايين دولار| عرض آلة كمان تاريخية في مزاد بفرنسا

آلة كمان
آلة كمان

قد تجلب آلة كمان تاريخية ما يصل إلى 10 ملايين يورو، أي ما يعادل 10.6 ملايين دولار عند طرحها للبيع في مزاد بفرنسا في الشهر المقبل، والسر في ذلك يعود إلى أنّها من إبداع صانع الآلات الوترية الإيطالي الشهير جوزيبي جوارنيري، كما أن عمرها يقترب من 3 قرون.


وعرضت القناة الأولى تقريرا تلفزيونيا بعنوان «عرض آلة كمان تاريخية في مزاد متوقع بوصول سعرها إلى 10 ملايين دولار»، حيث يرجع عمرها إلى عام 1736م، والآلة مملوكة الآن لعازف الكمان الفرنسي ذائع الصيت ريجيس باسكيه والذي استخدمها في العديد من الحفلات في مختلف أنحاء العالم. 


تقول صوفي بيرين من دار أجوت للمزادات، إن هناك العديد من آلات الكمان لكن طرح هذا الكمان للبيع في مزاد، أشبه ببيع لوحة لـ"ليوناردو دافنشي"، والآن هي واحدة من حوالي 150 آلة فقط صنع جوارنيري والذي اتسمت أعماله بالجودة العالية والعمر الطويل. 


وقالت بيرين إنّ جوارنيري صنعها في أوج مسيرته واشتراها باسكييه قبل ما يزيد عن 20 عاما واستخدمها لتقديم حفل موسيقي في اليوم التالي مباشرة دون التدرب عليها، مضيفةً أنّ بالنسبة له كانت الآلة في حالة مثالية، ومن المقرر أن يتم طرح الكمان في مزاد، في الثالث من يونيو المقبل ويقدر سعرها الأساسي بنحو 4 ملايين إلى 4.5 ملايين يورو.
 

 

آلة كمان حفل موسيقي القناة الأولى

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