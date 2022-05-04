طرح 11 محلا تجاريا و3 صيدليات للبيع بالمزاد العلنى بمدينة بدر..17 مايو

يستعد جهاز تنمية مدينة بدر، لطرح 11 محلا تجاريا و3 صيدليات بمساحات تتراوح ما بين 15م إلى 37 م، وذلك بالحى الخامس بمنطقة القرنفل بالأسواق (ا-4-5) بالمدينة، وذلك للبيع بالمزاد العلنى.

ومن المقرر طرح كراسات الشروط بالمواصفات بمقر الجهاز نظير سداد 299 جنيه لكل محل وصيدلية، كما تعقد جلسة المزاد الساعة 12 ظهراً بمقر الجهاز يوم الثلاثاءالموافق 17-5-2022.

ويتم سداد تأمين 25 ألف جنيهاً لكل محل وصيدلية فى موعد غايته يوم الجلسة، كما يتم استكمال سداد 10% +1% مصاريف ادارية و0.5 % لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الإجمالية الراسي بها المزاد وذلك فور رسو المزاد.

كما يتم سداد 5% وديعة صيانة تسدد خلال شهر وقبل الاستلام، والباقى 90% يتم سداده على هيئة أقساط ربع سنوية متساوية لمدة ثلاثة سنوات، او يتم سداد القيمة بالكامل خلال 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد.