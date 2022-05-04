Gazprom : قفزة في إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا

أكدت شركة "غازبروم" الروسية صعود طلبات المستهلكين الأوروبيين لتوريد الغاز الطبيعي من روسيا عبر أوكرانيا إلى أوروبا هذا الأسبوع بنسبة 43%.

وأشارت الشركة الروسية - وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إلى أن مرافق تخزين الغاز تحت الأرض في أوروبا ممتلئة الآن ووصل المتوسط بها إلى 34% أما في بولندا فهي ممتلئة بنسبة 80%.

ألمانيا أوقفت منذ 2 مايو الجاري الضخ العكسي للغاز الروسي إلى بولندا عبر خط أنابيب "يامال - أوروبا" وهو المسار التي تقوم روسيا من خلاله بضخ الغاز إلى أوروبا.

وأوقفت "غازبروم" الإمدادات الأسبوع الماضي إلى بولندا عبر بيلاروسيا من خلال خط الأنابيب "يامال - أوروبا" بعد رفض وارسو سداد ثمن الغاز الروسي بالروبل، وعقب ذلك بدأت بولندا بشراء الغاز الروسي من ألمانيا وضخه بشكل عكسي ضمن خط الأنابيب "يامال - أوروبا".