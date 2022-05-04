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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مع دخول الصيف.. طرق التخلص من الناموس

صدى البلد

لدغات البعوض تسبب الحكة ، ومزعجة ، ومن المحتمل أن تكون خطرة ، ولها القدرة على نشر الفيروسات المسببة للأمراض مثل غرب النيل أو زيكا.

سنوضح لك كيفية التخلص من البعوض ببعض من أفضل العلاجات المنزلية التي يتم شراؤها من المتاجر لطرد البعوض وقتله

عادة ما يكون البعوض هو الأكثر إزعاجًا لذلك  امنع البعوض من التكاثر واحم نفسك من اللدغات.


فإذا كنت لاتريد رش طارد البعوض الكيميائي في الداخل.

فيمكن أن تدوم الأبخرة لفترة طويلة، وهناك خطر أكبر بكثير لاستنشاقها مقارنة بدلًا من ذلك، حاول صنع بخاخ للبعوض خالٍ من المواد الكيميائية للاستخدام في الأماكن المغلقة.

وصفة طارد البعوض :

40 قطرة من الزيت العطري مثل زيت الأوكالبتوس أو زيت السترونيلا أو زيت النعناع أو زيت الكافور أو زيت شجرة الشاي أو زيت الريحان.
1/4 كوب من خل التفاح أو 1/3 كوب بندق الساحرة.
امزج هذه المكونات في زجاجة رذاذ ورش الخليط حول منزلك. ستكون الخلطات محلية. الصنع فعالة لبضع ساعات ولكن ستحتاج إلى إعادة تطبيقها.

لدغات البعوض التخلص من الناموس طرق التخلص من الناموس علاجات المنزلية زيت شجرة الشاى

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