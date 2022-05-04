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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

برامج ترفيهية للأطفال في ثالث أيام العيد بمراكز شباب كفر الشيخ.. صور

مراكز شباب كفر الشيخ
مراكز شباب كفر الشيخ

شهدت مراكز شباب كفر الشيخ برامج وفعاليات ترفيهية للجمهور من الأطفال والشباب برفقة أسرهم في ثالث أيام عيد الفطر المبارك فاتحة أبوابها طوال أيام العيد.

جاء ذلك تنفيذاً لمبادرة وزارة الشباب بتوجيهات، اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى تكثيف الأنشطة والبرامج المنفذة داخل مراكز الشباب على مستوى جميع محافظات الجمهورية لا سيما خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

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كما أشار الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ إلى رفع درجة الاستعداد داخل مراكز الشباب بمحافظة كفر الشيخ لاستقبال المواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وإتاحة كافة الخدمات بالمراكز أمام الأعضاء والوافدين طوال أيام العيد.

وما زالت مراكز شباب محافظة كفر الشيخ تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين خلال الساعات الأولى من ثالث أيام عيد الفطر المبارك، وذلك للمشاركة في البرامج والفعاليات الرياضية والترفيهية المقدمة للجمهور، والتي سوف تستمر خلال أيام عيد الفطر المبارك.

تقدم مراكز شباب كفر الشيخ البرامج والفعاليات الرياضية والترفيهية للجمهور خلال أيام عيد الفطر المبارك، بإشراف الدكتور عزت محروس، مدير مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، وعبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة مديري إدارات الشباب الفرعية.

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وزير الشباب عيد الفطر الشباب والرياضة محافظة كفر الشيخ جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ وزير الشباب والرياضة

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