بعد أكل الكحك والبسكويت.. طرق جديدة لإنقاص الوزن

يقوم العديد من الأشخاص برحلات إنقاص الوزن وينجحون أيضًا في إنقاص الوزن. لكنهم غير قادرين على الحفاظ على هذا الوزن المفقود لفترة طويلة ، مما يؤدي إلى اكتساب البعض تدريجياً. لذا ، ما الذي يمكن فعله للتخلص من الدهون الزائدة والبقاء على هذا النحو لفترة طويلة

وقد يكون إنقاص الوزن مهم ، لكن عدم اكتساب الوزن المفقود هو الأهم. هذا هو السبب في التأكد دائمًا من أن الأشياء التي تقوم بها لإنقاص الوزن عملية ومستدامة.

تمرن: ضع روتينًا لنفسك وتمرن 4 أيام في الأسبوع للحفاظ على جسمك وصحتك تحت السيطرة.

3. حافظ على توازن بين الأكل الصحي والوجبات السريعة: 80 في المائة من الوقت ، تناول طعامًا نظيفًا وصحيًا ، وفي الـ 20 في المائة المتبقية ، تناول ما تعتقد أنه غير مرغوب فيه