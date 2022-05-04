سكن العاملين بالعاصمة| تنفيذ 2208 شقة ذى طابع مميز بمدينة بدر.. 4 أسواق تجارية جديدة وتطوير وتوسعة طريق سعد زغلول الروبيكى

يستعد عدد من الموظفين العاملين في العاصمة الإدارية، لبدء الانتقال الفعلي إلى العاصمة، خاصةً بعد انتهاء فترة التقديم للحصول على وحدة سكنية بسكن العاملين بالعاصمة الإدارية المنفذ فى مدينة بدر، حيث أنه تم وجارٍ تنفيذ 2208 وحداتٍ سكنية بمشروع الإسكان ذى الطابع المميز، ووحدات موظفي العاصمة الإدارية الجديدة، بجانب تنفيذ أعمال المرافق والمشروعات الخدمية.

حجز الوحدات السكنية

وانتهي صندوق الإسكان الاجتماعي من التسجيل وسداد مقدمات جدية الحجز للمرحلة الأولى لحجز الوحدات السكنية بمشروع العاملين بالدولة المنتقلين للعاصمة الإدارية يوم الخميس الموافق 28 إبريل، وفقاً لشروط مبادرة البنك المركزي الصادرة في 13 يوليو 2021 بسعر عائد ۳ ٪ تحسب على أساس متناقص لمدة تصل إلى 30 عاما أو مبادرة البنك المركزي الصادرة بتاريخ 19 ديسمبر 2019، والمعدلة بتاريخ 19 مارس 2020 بسعر عائد ۸ ٪ تحسب على أساس متناقص لمدة تصل إلى ٢٥ عاما، وفي حالة عدم انطباق الشروط يمكن السداد بنظام التقسيط المباشر لمدة 7 سنوات لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك فى إطار الانتقال خطة الدولة لانتقال الجهاز الإدارية للحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة.



ومن المقرر أن يتم مراجعة سبق الاستفادة وصحة المستندات المقدمة بعد إغلاق باب الحجز، و طبقا للشروط، سيتم تحويل ملفات العملاء المقبولين إلى جهات التمويل الممولة للدراسة الائتمانية واستكمال مقدم الحجز الي 15 % من ثمن الوحدة السكنية في موعد غايته شهر من تاريخ إخطار البنك للموظف بالموافقة على التمويل.

كما أنه يتم التنسيق مع جهات التمويل بشأن مراعاة قيمة بدل السكن عند احتساب قيمة القسط للدخل الشهري، كما سيتم التنسيق مع جهات التمويل لضرورة عمل وثيقة تأمين على الحياة وضد العجز الكلي والجزئي طوال فترة التمويل.

وسيتم التعاقد على تلك الوحدات وفقا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة ٢٠١٨ بحيث يتم النص في العقود على شرط شغل الوحدة السكنية على نحو دائم ومنتظم لمدة 7 سنوات، مع منح مهلة سنة من تاريخ الاستلام لإتمام الانتقال والشغل بشكل دائم ومنع إصدار أي توكيلات بالبيع أو الإدارة لغير جهات التمويل، مع حظر التصرف في الوحدة السكنية لمدة 7 سنوات.

سكن العاملين بالعاصمة الإدارية

يذكر أنه تم الانتهاء من تنفيذ 9024 وحدة وأعمال المرافق بالمرحلة الأولى بالمشروع، وتم طرحها للحجز، وجارٍ تنفيذ 4704 وحدات بالمرحلة الثانية، بنسبة تنفيذ متقدمة، وجارٍ أيضاً تنفيذ 7080 وحدة، بالمرحلة الثالثة.

خدمات المشروع



وتشمل خدمات مشروعي سكن مصر وسكن العاملين بالعاصمة الإدارية المرحلة الأولى، تنفيذ حضانتين ووحدتين صحيتين و 4 أسواق تجارية و 3 مدارس ومخبزين وملعب، وتم الانتهاء من تنفيذها جميعا.



وجارٍ تنفيذ محطة رفع مياه الشرب رقم 4 والخط الناقل قطر 1600مم حتى محطة الرفع رقم 5، لخدمة المناطق الحديثة بالمدينة وتلبية متطلبات التنمية بها، واستكمال تنفيذ محطة رفع مياه الشرب رقم 5 بالمدينة، حيث يضُم المشروع ( خزانين - مبنى الطلمبات - مبنى المولدات - مبنى المحولات - مبنى الكلور - مبنى الورشة والمخزن - قاعدة الوقود – السور )، وتضم منظومة نقل المياه بالمشروع ( الخطوط الناقلة للمياه قطر 1200 – الغرف – العدَّايات ).



وجارٍ تنفيذ أعمال خط الصرف الصحى قطر 1800 مم من غرفة التهدئة المقترحة من برك الأكسدة بمدينة بدر إلى محطة رقم 8 لنقل مياه الصرف الصحى من المدينة إلى مجمع الانحدار بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويتكون المشروع من ( خط الانحدار قطر 1800 مم - غرفة فصل الصرف الصحى الآدمى عن الصرف الصناعى - تحويلات الخطوط القائمة من غرفة التهدئة القائمة إلى غرفة التهدئة الجارى تنفيذها " غرفة الفصل " ).



وفى قطاع الكهرباء،قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، إنه جار تنفيذ محطة محولات بدر 3 جهد 22/66 ك.ف بقدرة 120 م . ف . أ بنسبة إنجاز متقدمة وذلك لتغذية قطع أراضى الإسكان المتميز شمال المدينة والمناطق الترفيهية ومركز المدينة .



وأشار رئيس الجهاز إلى أنه جارٍ تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة الطرق بالأحياء السكنية القديمة بالمدينة، ومنها تطوير وتوسعة ورفع كفاءة طريق دائري الصناعية والذى يبدأ من الخزان حتى طريق الروبيكى مروراً بالإسكان الاجتماعي بحي الأندلس (الحى السابع سابقا)، ومشروع تطوير وتوسعة ورفع كفاءة وكذا تنفيذ بعض الطرق المستحدثة بالحي الرابع ( ابنى بيتك ) اسكان قومي واسكان اجتماعي، وساحات الانتظار لخدمة مناطق الخدمات ولسهولة الحركة من وإلى المجاورات بالحي الرابع.



وقال رئيس الجهاز، إنه جارٍ تنفيذ مشروع تطوير وتوسعة طريق سعد زغلول من ميدان الحرية حتى طريق الروبيكى مروراً بموقف مدينة بدر النموذجى وسيكون عرض كل حارة بعد التوسعة 11 متراً علاوة على عمل حارة خدمة بكل اتجاه بعرض 6 أمتار، وذلك لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.