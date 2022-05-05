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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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إندومي وحواوشي.. الأغذية المغشوشة تغزو الأسواق وتهدد الصحة العامة.. فيديوجراف

أطعمة تهدد الأطفال
أطعمة تهدد الأطفال

مشاكل الغذاء لا تتوقف، خاصة مع أنواع الطعام غير الصحي الذي يتناوله الشباب والصغار باستمرار، والذي يتبين فيما بعد احتواؤه على مواد خطرة تتسبب في مشاكل صحية كبيرة للمواطنين.

وظهرت خلال الفترة الماضية أنواع من الطعام والحلوى غير صحية تؤدي إلى الإصابة بالعديد من الأمراض وتشكل خطرا كبيرا على الصحة العامة، منها الإندومي، وشوكولاتة كيندر، وحواوشي الكرتون.

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" قصة الأطعمة الفاسدة خاصة الإندومي وشوكولاتة كيندر وحواوشي الكرتون.

السالمونيلا وشوكولاتة كيندر

أعلنت وكالتان أوروبيتان للمراقبة الصحية تسجيل 150 إصابة بالسالمونيلا في 9 دول أوروبية في الفترة الأخيرة، عازية هذه الحالات إلى "مصنع إنتاج بلجيكي" تابع لشركة كيندر (التابعة لشركة فيريرو) تم إغلاقه قبل بضعة أيام في مدينة أرلون في جنوب شرقي العاصمة بروكسل.

وقالت الوكالة الأوروبية لسلامة الغذاء والمركز الأوروبية للوقاية من الأمراض ومراقبتها في بيان مشترك، إنه في 8 أبريل الماضي سُجلت 150 حالة مؤكدة ومحتملة من السالمونيلا، لافتا إلى أن تحديد منتجات محضرة من الشوكولاتة المصنوع من جانب إحدى الشركات داخل مصنع إنتاج بلجيكي تم التعريف عنه بأنه أصل البؤرة الوبائية للسالمونيلا.

وأشار البيان إلى أن الإصابات حصلت خصوصاً لدى أطفال دون سن العاشرة، وتم الإبلاغ عنها في تسع بلدان أوروبية هي ألمانيا وبلجيكا وإسبانيا وفرنسا وأيرلندا ولوكسمبورغ والنرويج وهولندا والسويد.

أنواع الإندومي الفاسد

كانت هيئة سلامة الغذاء، برئاسة الدكتور حسين منصور، قررت في وقت سابق سحب عينات من منتجات إندومي للتحقيق في مدى مطابقتها لشروط سلامة الطعام والأغذية في مصر، ضمن حملات الهيئة في سياق دورها المخولة له للحفاظ على صحة المواطنين.

وتبين بعد ورود نتائج التحاليل بصلاحية الشعرية سريعة التحضير للاستهلاك الآدمي وعدم صلاحية منتج الشطة ونكهتي الدجاج والخضار للاستهلاك الآدمي لوجود نسبة من الافلاتوكسينات ومتبقيات المبيدات بما يتعدى الحدود الآمنة المسموح بها للاستهلاك الآدمي.

حكاية حواوشي الكرتون

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادما، كشف خلاله أحد الناشطين، طريقة جديدة تستخدمها بعض المطاعم، لغش اللحمة، بتصنيعها من كراتين البيض الورقية، مستغلين زيادة الطلب على الوجبات الجاهزة في رمضان.

وبحسب مقطع الفيديو المتداول، فإن عددا من المطاعم المصرية تقوم بصناعة أرغفة الحواوشي الجاهزة من خلال فرم كراتين البيض الورقية بعد نقعها في لون طعام أحمر، ومن ثم إضافة التوابل عليها وتسويتها وبيعها في الأسواق المصرية.

وأفاد ملتقط الفيديو بأنه اكتشف الواقعة داخل أفخم محلات الحواوشي في مصر، والتي تنتج على حد قوله يومياً كميات تتراوح من 500 إلى ألف رغيف حواوشي وتبيعها في الأسواق المصرية.

أنواع الطعام غير الصحي شوكولاتة كيندر السالمونيلا حواوشي الكرتون

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